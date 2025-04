Tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Séc theo diện học bổng của Chính phủ

Theo Thông báo số 341/TB-BGDĐT ngày 27-3-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm 2025, Chính phủ Séc cấp cho chương trình đào tạo cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam 60 tháng học bổng thực tập chuyên ngành và nghiên cứu, 2 học bổng thực tập ngôn ngữ và văn hóa Slavơ.

Thời gian đào tạo chương trình thực tập chuyên ngành và nghiên cứu từ 2 đến 10 tháng; chương trình thực tập ngôn ngữ và văn hoá Slavơ từ 3 đến 4 tuần.

Năm 2025, Chính phủ Séc cấp cho Việt Nam 60 tháng học bổng thực tập chuyên ngành và nghiên cứu, 2 học bổng thực tập ngôn ngữ và văn hóa Slavơ. Ảnh minh họa

Chính phủ Séc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở trong ký túc xá và học bổng theo quy định của Chính phủ Séc. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo quy định hiện hành.

Ứng viên dự tuyển phải có trình độ đại học trở lên, không quá 45 tuổi (tính đến ngày 30-4-2025) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài (trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho Nhà nước); chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác do Bộ GD-ĐT quản lý tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển).

Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài không do Bộ GD-ĐT cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Bộ GD-ĐT cấp.

Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau: Đã từng được Bộ Bộ GD-ĐT cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định; đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, các cơ sở giáo dục nhưng trong hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển; đã được cấp học bổng do Bộ Bộ GD-ĐT quản lý để đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo; đã được tuyển chọn đi học nước ngoài do Bộ Bộ GD-ĐT quản lý nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 1 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học).

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình thực tập là tiếng Séc. Ứng viên cần có bằng đại học hoặc sau đại học tại Séc với ngôn ngữ sử dụng trong khóa học là tiếng Séc.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 20-4-2025 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online). Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn/). Ứng viên chuyển 3 bộ hồ sơ giấy (1 bộ bằng tiếng Việt và 1 bộ bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh theo quy định tại Phụ lục kèm theo) bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Bộ GD-ĐT (số 35 Đại cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Để cán bộ, công chức, viên chức nắm được thông tin, Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, triển khai thực hiện. Đồng thời, căn cứ ngành đào tạo, đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển quy định tại Thông báo số 341/TB-BGDĐT của Bộ Bộ GD-ĐT để cử cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển (nếu có nhu cầu); việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo ở nước ngoài phải đảm bảo theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và các quy định khác có liên quan.