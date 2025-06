Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Năm nay, toàn tỉnh có 16.206 thí sinh đủ điều kiện dự thi (15.502 thí sinh đang học lớp 12 và 704 thí sinh tự do), tăng 968 thí sinh so với năm 2024. Đặc biệt, kỳ thi có nhiều điểm mới khi lần đầu tiên tổ chức cho học sinh theo học Chương trình GDPT 2018 và Chương trình GDPT 2006 cùng dự thi.

Căn cứ vào quy chế thi và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã kiểm tra, khảo sát, lựa chọn đặt 42 điểm thi tại các trường phổ thông ở 17 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tại mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn đặt 1 điểm thi dự phòng theo quy chế. Riêng đối với thí sinh tự do dự thi theo Chương trình GDPT 2006 và được bố trí một điểm thi tại TP. Pleiku.

Thầy và trò Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) trong một tiết ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Trần Dung

Vào những ngày ôn tập cuối cùng, các trường đã phổ biến, nhắc nhở học sinh nắm vững quy chế thi và trả lời những thắc mắc của học sinh về những vấn đề liên quan đến kỳ thi. Thầy Nguyễn Văn Tàu-Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) cho biết: Tổng số học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi của trường là 522 em. Chúng tôi đã bố trí 23 phòng thi chính thức và các phòng dự phòng, phòng chờ đảm bảo quy định.

Thời gian qua, nhà trường đã tổ chức 48 lớp ôn tập cho học sinh với thời lượng 2 tiết/môn/tuần. Đối với học sinh yếu kém, có nguy cơ hỏng tốt nghiệp, nhà trường chia thành 28 nhóm và giao từng giáo viên phụ đạo; mỗi nhóm phụ đạo thêm 2 tiết/tuần ngoài giờ học ôn tập chính.

“Nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến quy chế thi; quán triệt học sinh không vi phạm quy chế thi, đặc biệt là công tác an toàn kỳ thi, phòng-chống gian lận trong thi cử, nghiêm cấm tuyệt đối học sinh mang điện thoại vào phòng thi... Đồng thời, phối hợp với Công an phường, tổ dân phố tiến hành rà soát, kiểm tra công tác an ninh, an toàn ngoài khu vực thi”-Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám thông tin.

Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) có 647 học sinh khối 12 tham gia kỳ thi. Ngoài việc giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng làm bài, chuẩn bị tốt nền tảng kiến thức cho học sinh đáp ứng với yêu cầu đổi mới của kỳ thi, nhà trường còn chú trọng phổ biến quy chế thi; đồng thời động viên các em giữ tinh thần ổn định, sức khỏe tốt để sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi một cách tốt nhất.

“Nắm được những điểm mới trong kỳ thi này, em đã chuẩn bị khá kỹ về kiến thức. Em cũng tạo cho mình một tinh thần thật thoải mái để làm bài tốt nhất. Hy vọng với một nền tảng kiến thức vững chắc cùng với sự chuẩn bị kỹ càng, em sẽ có một kỳ thi thành công”-em Đặng Hữu Nam Chinh (lớp 12C13) bày tỏ.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) sẵn sàng tâm lý bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: T.D

Cô Đào Thủy Hậu-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Phan Bội Châu-thông tin: Điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu có 28 phòng thi. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết về phòng thi, cơ sở vật chất thiết yếu và phòng đựng vật dụng, đựng bài thi, đề thi. Hệ thống camera giám sát cũng đã được lắp đặt. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng chức năng tiến hành giải phóng toàn bộ những điểm bán hàng trước cổng trường, đảm bảo không sử dụng internet trong khu vực.

Kỳ thi năm nay có khá nhiều điểm mới cũng là thách thức không nhỏ đối với thầy và trò Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện). Để đạt được kết quả tốt nhất, đội ngũ giáo viên đã linh hoạt triển khai chương trình ôn tập miễn phí cho học sinh.

Em Ksor H’Ưng (lớp 12A5) chia sẻ: “Mỗi tuần, em tham gia học 4 tiết phụ đạo để củng cố kiến thức và định hướng kỹ năng ôn tập. Năm nay thi chương trình mới nhưng với sự hỗ trợ từ thầy cô, em sẽ quyết tâm để đạt được kết quả tốt”.

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Với mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát và có kế hoạch chi hỗ trợ cho 2.407 thí sinh với tổng số tiền hơn 942 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng xây dựng phương án hỗ trợ ăn, bố trí nơi nghỉ ngơi… cho thí sinh tự do dự thi Chương trình GDPT 2006 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku).

Trong bối cảnh kỳ thi có nhiều điểm mới, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng cho con em mình. Ông Phan Văn Liêu (làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) bộc bạch: “Kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi, mong rằng các con nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để hoàn thành bài thi thật tốt”.

Còn bà Vũ Thị Ngoan (làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho hay: “Gia đình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để con yên tâm bước vào kỳ thi, từ giấy tờ, đồ dùng cá nhân cho đến việc nhắc nhở con giữ gìn sức khỏe. Với sự hỗ trợ từ nhà trường, địa phương, hy vọng con tôi sẽ đạt kết quả đúng với năng lực của mình”.

Thành Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Pleiku tặng học bổng “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: M.N

Để hỗ trợ thí sinh kịp thời, năm nay, Tỉnh Đoàn đã triển khai chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” sớm hơn mọi năm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh.

Đồng thời, các đơn vị tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho chương trình như: học bổng, dụng cụ học tập, nước uống, chỗ ở miễn phí... Mỗi đơn vị có phương án nhận hỗ trợ ít nhất 15 em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước, trong và sau kỳ thi.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Năm nay, Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” với hơn 320 tình nguyện viên được bố trí tại 42 điểm thi. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ tối đa cho thí sinh.

Bên cạnh đó, các đội tình nguyện chủ động tư vấn, hướng dẫn đường đi, phương tiện di chuyển cho thí sinh và người nhà, tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, địa điểm ăn uống... Ban Chỉ đạo chương trình cũng yêu cầu các tình nguyện viên trang bị các kiến thức và những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT để hỗ trợ thí sinh.

Tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai tốt mọi công tác để kỳ thi diễn ra với tâm thế vững vàng, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Ảnh: T.D

Làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị kỳ thi vào ngày 6-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi của tỉnh. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đặc biệt lưu ý kỳ thi năm nay diễn ra ở thời điểm đặc biệt, có nhiều sự đổi mới, trong bất kỳ điều kiện nào cũng phải có sự phối hợp đồng bộ trong tất cả các khâu để tổ chức tốt kỳ thi. Về công tác thanh tra, kiểm tra, phải đảm bảo các yếu tố an toàn trong việc in sao, vận chuyển đề thi và các yếu tố về thiên tai, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và thí sinh.

Với quan điểm không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến kỳ thi, tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kịch bản và phương án dự phòng các tình huống phát sinh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở GD-ĐT đã huy động 4.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tham gia trong các khâu tổ chức của kỳ thi. Đối với đội ngũ giám thị coi thi, toàn tỉnh huy động 1.835 giáo viên, trong đó có 1.642 giáo viên THPT, 193 giáo viên THCS.

Sở cũng đã chủ động tính toán các phương án dự phòng hơn 100 giáo viên THCS khi có tình huống cần thay thế, bổ sung, sẵn sàng tham gia coi thi khi được điều động; phối hợp với Công an tỉnh điều động hơn 320 lượt cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với Sở Y tế điều động 44 y-bác sĩ làm nhiệm vụ trong các ban của hội đồng thi.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định thông tin: Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng từ nội dung ôn tập đến việc tổ chức thi thử, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất của điểm thi để tổ chức tốt kỳ thi. Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra song song Chương trình GDPT 2018 và Chương trình GDPT 2006. Kỳ thi còn có sự thay đổi về cả hình thức lẫn cấu trúc đề thi.

Vì vậy, ngành GD-ĐT đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời, phổ biến quy chế và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức cũng như rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự tham gia kỳ thi.

“Sở GD-ĐT phối hợp với các địa phương rà soát, xác định học sinh khó khăn cần được hỗ trợ; đặc biệt quan tâm đến thí sinh tự do dự thi đề thi của Chương trình GDPT 2006. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi, các quy định, hướng dẫn về kỳ thi được chú trọng, đảm bảo cho mọi thí sinh và phụ huynh có con em dự thi nắm bắt được những thông tin chính xác, kịp thời”-Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh.