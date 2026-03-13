Gia Lai hôm nay
Gia Lai: Tăng cường quản lý giá và ATTP hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026

LINH CHI
(GLO)- Sáng 13-3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giá và an toàn thực phẩm (ATTP) nhằm chuẩn bị tốt cho các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tại hội nghị, khoảng 250 đại biểu đại diện các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống khu vực phía Tây tỉnh đã được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến ATTP; quy định về giá và niêm yết giá; các nội dung liên quan đến hoạt động thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Cụ thể, các đại biểu được thông tin về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quy định về truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa; quy định sử dụng nguyên liệu trong sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm.

Đồng thời, hội nghị cũng nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú phục vụ du khách.

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, ATTP và giá; các chế tài xử phạt đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất, chế biến thực phẩm; kinh doanh hàng kém chất lượng hoặc vi phạm quy định về giá…

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

tang-cuong-quan-ly-gia-va-an-toan-thuc-pham-huong-toi-nam-du-lich-quoc-gia-2026.jpg
Tăng cường quản lý giá và ATTP hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Mạnh Hà

Được biết, đây là hội nghị tuyên truyền thứ 2 được đơn vị triển khai nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở kinh doanh để chủ động ngăn chặn tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng tại các khu vực diễn ra sự kiện, lễ hội phục vụ du khách.

Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh, an toàn, minh bạch; nâng cao hình ảnh Gia Lai đối với du khách trong nước và quốc tế.

dai-dien-cac-co-so-kinh-doanh-ky-cam-ket.jpg
Đại diện các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP và giá. Ảnh: Mạnh Hà

Ngay tại hội nghị, đại diện các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP và giá. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, sẵn sàng đón lượng lớn du khách đến với Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

