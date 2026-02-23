Gia Lai đón khoảng 848.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ước đạt 848.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỷ đồng.

Trong đó có 15.500 khách quốc tế, tăng 65% so với cùng kỳ 2025, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đón hơn 42.000 lượt tăng 78% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách quốc tế đến tỉnh dịp Tết Nguyên đán và 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường quốc tế ngay từ đầu năm.

Du lịch Quy Nhơn khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, Newzealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức. Kết quả này cho thấy công tác xúc tiến, quảng bá, duy trì kết nối hàng không, đón tàu biển quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của tỉnh đã từng bước phát huy. Đây là cơ sở thuận lợi để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội, quảng trường trung tâm và các điểm du lịch văn hóa - lịch sử (Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió - Nhơn Lý; Hòn Khô - Nhơn Hải; Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ...) tăng so với cùng kỳ; tập trung vào các chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, lễ hội đầu xuân và hoạt động trải nghiệm... Ước đón 731.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 117.000 lượt khách, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, các đơn vị chấp hành tốt quy định về giá và chất lượng dịch vụ góp phần bảo đảm khả năng phục vụ nhu cầu lưu trú của người dân và du khách.