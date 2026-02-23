Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Video { 60s Gia Lai

Gia Lai hôm nay

Gia Lai đón khoảng 848.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ước đạt 848.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỷ đồng.

Trong đó có 15.500 khách quốc tế, tăng 65% so với cùng kỳ 2025, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đón hơn 42.000 lượt tăng 78% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách quốc tế đến tỉnh dịp Tết Nguyên đán và 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường quốc tế ngay từ đầu năm.

du-lich-thap-doi.jpg
Du lịch Quy Nhơn khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, Newzealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức. Kết quả này cho thấy công tác xúc tiến, quảng bá, duy trì kết nối hàng không, đón tàu biển quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của tỉnh đã từng bước phát huy. Đây là cơ sở thuận lợi để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội, quảng trường trung tâm và các điểm du lịch văn hóa - lịch sử (Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió - Nhơn Lý; Hòn Khô - Nhơn Hải; Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ...) tăng so với cùng kỳ; tập trung vào các chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, lễ hội đầu xuân và hoạt động trải nghiệm... Ước đón 731.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 117.000 lượt khách, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, các đơn vị chấp hành tốt quy định về giá và chất lượng dịch vụ góp phần bảo đảm khả năng phục vụ nhu cầu lưu trú của người dân và du khách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Du lịch

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Tin tức

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Hành trang lữ hành

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.