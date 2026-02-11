Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Hiệp hội Du lịch Việt Nam

(GLO)- Sáng 11-2, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch Việt Nam do ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác gắn với lộ trình chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cụ thể, Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026 tại Hà Nội từ ngày 9 đến 12-4 với gian hàng “Ngôi nhà du lịch Gia Lai”; kết hợp tổ chức hội thảo giới thiệu điểm đến và quảng bá Năm Du lịch quốc gia.

Bên cạnh đó, Ngày Lữ hành Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 9-2026 tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), với quy mô khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ hơn 15 quốc gia và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước.

Sự kiện này được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối cung - cầu quy mô lớn, tạo cơ hội mở rộng thị trường khách, tăng cường liên kết vùng và nâng cao vị thế du lịch Gia Lai trên bản đồ khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ Gia Lai trong đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực du lịch thông qua các khóa nghiệp vụ: điều hành tour, quản lý khách sạn, quản lý buồng, bồi dưỡng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Hai bên cũng sẽ phối hợp khảo sát, nghiên cứu xây dựng một số sản phẩm du lịch mới, phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa sau sáp nhập.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tư vấn, thẩm định và gắn nhãn du lịch xanh VITA GREEN cho một số doanh nghiệp trên địa bàn theo bộ tiêu chí du lịch xanh do Hiệp hội ban hành.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình lưu ý: Để ngành du lịch thật sự "cất cánh", nhất là khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh cần chú trọng 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Cụ thể: nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển du lịch phù hợp với điều kiện mới sau sáp nhập; tập trung chỉ đạo xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, có khả năng cạnh tranh; chú trọng nâng cao cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời, xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá bài bản tại các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam lưu ý 4 nhóm vấn đề mà Gia Lai cần làm để đưa du lịch "cất cánh". Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của du lịch Gia Lai, mà còn là thời điểm then chốt để tỉnh bứt phá về hạ tầng, sản phẩm và chất lượng dịch vụ, tạo cú hích lan tỏa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Gia Lai trong công tác tư vấn chính sách, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối doanh nghiệp lữ hành trong, ngoài nước; hỗ trợ truyền thông, xúc tiến quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 tại các sự kiện du lịch lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn Hiệp hội Du lịch Việt Nam đồng hành với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Bình Dương

Tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh các nội dung hợp tác đã thống nhất, phấn đấu tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026; qua đó, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.