Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Học viện King Sejong Quy Nhơn ký kết hợp tác với Anya Hotel Group Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Học viện King Sejong Quy Nhơn và Anya Hotel Group Quy Nhơn đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.

hoc-vien-king-sejong-quy-nhon-va-anya-group-quy-nhon-ki-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac.jpg
Học viện King Sejong Quy Nhơn và Anya Hotel Group Quy Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, 2 bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo tiếng Hàn miễn phí; xây dựng, tổ chức và vận hành các sự kiện giao lưu, chương trình trải nghiệm liên quan đến văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc; các nội dung liên quan đến hoạt động quảng bá marketing chung của 2 bên.

Đồng thời, mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và du lịch; những nội dung liên quan đến cung cấp ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại Khách sạn Anya dành cho công dân quận Yongsan.

ong-ngo-thanh-hoang-pho-giam-doc-khach-san-anya-quy-nhon-phat-bieu-tai-le-ky-ket.jpg
Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Giám đốc chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Vũ

Anya Hotel Group là hệ thống khách sạn cao cấp tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) với 2 thương hiệu chủ lực gồm Anya Premier Beachfront Hotel Quy Nhơn (5 sao, có 256 phòng ngủ) và Anya Beach Hotel Quy Nhơn (4 sao, có 229 phòng ngủ), đáp ứng khả năng phục vụ gần 1.000 khách lưu trú cùng thời điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Giám đốc chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn khẳng định sẽ đồng hành cùng Học viện King Sejong trong các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực; đồng thời, tạo điều kiện để học viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

hai-ben-chup-anh-luu-niem-tai-le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac.jpg
Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện King Sejong là hoạt động mở đầu của Anya Hotel Group Quy Nhơn trong Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai, với mục đích hỗ trợ vận hành các khóa học tiếng Hàn miễn phí, đón đầu khách quốc tế khi đến với địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Gia Lai: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

Tuyển sinh

(GLO)- Giữa giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều trường đại học thu hẹp hoặc loại bỏ các khối xét tuyển truyền thống như A00, C00, thậm chí A01 khiến không ít học sinh lớp 12 lúng túng, phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai năm học 2025-2026 diễn ra vào chiều 15-1.

Gia Lai: Trao 70 giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và bế mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 70 dự án xuất sắc, gồm 6 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải tư.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Tin tức

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

null