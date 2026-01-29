Học viện King Sejong Quy Nhơn ký kết hợp tác với Anya Hotel Group Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Học viện King Sejong Quy Nhơn và Anya Hotel Group Quy Nhơn đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.

Học viện King Sejong Quy Nhơn và Anya Hotel Group Quy Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, 2 bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo tiếng Hàn miễn phí; xây dựng, tổ chức và vận hành các sự kiện giao lưu, chương trình trải nghiệm liên quan đến văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc; các nội dung liên quan đến hoạt động quảng bá marketing chung của 2 bên.

Đồng thời, mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và du lịch; những nội dung liên quan đến cung cấp ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại Khách sạn Anya dành cho công dân quận Yongsan.

Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Giám đốc chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Vũ

Anya Hotel Group là hệ thống khách sạn cao cấp tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) với 2 thương hiệu chủ lực gồm Anya Premier Beachfront Hotel Quy Nhơn (5 sao, có 256 phòng ngủ) và Anya Beach Hotel Quy Nhơn (4 sao, có 229 phòng ngủ), đáp ứng khả năng phục vụ gần 1.000 khách lưu trú cùng thời điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Giám đốc chuỗi khách sạn Anya Quy Nhơn khẳng định sẽ đồng hành cùng Học viện King Sejong trong các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực; đồng thời, tạo điều kiện để học viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện King Sejong là hoạt động mở đầu của Anya Hotel Group Quy Nhơn trong Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai, với mục đích hỗ trợ vận hành các khóa học tiếng Hàn miễn phí, đón đầu khách quốc tế khi đến với địa phương.