Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

PHƯƠNG DUNG
NGỌC HẰNG
(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

cac-tiet-muc-van-nghe-tai-chuong-trinh.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, học sinh được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như: đồng diễn nhảy flashmob toàn trường; các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; biểu diễn thời trang với chủ đề “Sắc xuân quê hương, ba miền hội tụ”... Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi tiếng Anh với chủ đề “Spring Festival (Tết & Lễ hội)” được tổ chức theo hình thức trò chơi qua 3 vòng thi, với sự tham gia của các đội đến từ khối lớp 3, 4, 5.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, phát huy sự tự tin, chủ động trong học tập.

ban-to-chuc-trao-qua-cho-hoc-sinh-kho-khan.jpg
Ban Tổ chức tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà Tết (600 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, hỗ trợ các em đón Tết vui tươi, ấm áp.

Thông qua chương trình, đơn vị cũng phát động phong trào học tiếng Anh trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đồng thời, giáo dục học sinh về truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẻ chia.

* Cùng ngày, Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) cũng tổ chức Lễ phát động “Thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường ngoại ngữ” và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh năm học 2025-2026. Tham dự chương trình có Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên cùng hơn 1.000 học sinh khối 7 và khối 9.

z7483609556506-687a7ae05c011dde84eb2ca2b621396c.jpg
Hơn 1.000 học sinh khối 7 và khối 9 tham gia chương trình. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu Trường THCS Phạm Hồng Thái đã chính thức phát động phong trào học tiếng Anh trong toàn trường, nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh trong quá trình hội nhập.

Dịp này, CLB Tiếng Anh của nhà trường cũng được ra mắt với 135 thành viên; đồng thời, công bố Ban Chủ nhiệm và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thông qua CLB, học sinh có thêm môi trường rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao sự tự tin và phát triển niềm yêu thích đối với môn Tiếng Anh.

z7483615117732-35bb29e2dffdce72aec2976d0ae23804.jpg
Học sinh tham gia mini game tiếng Anh. Ảnh: Bá Bính

Ngay sau phần nghi lễ, học sinh nhà trường đã cùng tham gia hoạt động giao lưu, trải nghiệm tiếng Anh sôi nổi với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu. Thông qua các trò chơi vận động, thử thách từ vựng, mini game tương tác với giáo viên nước ngoài, các em được học tiếng Anh trong không khí vui tươi, gần gũi và đầy hứng khởi.

Lễ phát động và ra mắt CLB Tiếng Anh là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường, từng bước xây dựng môi trường học tập năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

