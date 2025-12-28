Phòng học STEM: “Đòn bẩy” đổi mới giáo dục

(GLO)- Sau khi khánh thành phòng học STEM tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang khẩn trương lắp đặt thiết bị, hoàn thiện 2 phòng học STEM còn lại tại 2 trường trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” được triển khai khắp các tỉnh thành cả nước nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm cho học sinh.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

Đơn vị thi công khẩn trương triển khai công tác lắp đặt phòng học STEM tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ảnh: N.H

Ngoài Trường THCS Nguyễn Du, 2 đơn vị được hưởng lợi từ chương trình hết sức ý nghĩa trên là Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan) và Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn).

Theo ghi nhận, nhiều hạng mục đầu tư phòng học STEM tại các trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Petrovietnam tích cực phối hợp với các đơn vị thi công, nhà cung cấp thiết bị và nhà trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng, Petrovietnam phấn đấu hoàn thành 100 phòng học STEM trên cả nước vào ngày 31-12-2025.

Các phòng học STEM được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cơ sở vật chất hiện đại; máy móc gia công và thiết bị chuyên dụng; dụng cụ học tập theo chủ đề; hệ thống học liệu thông minh cùng hệ thống sổ sách phục vụ công tác tổ chức, quản lý và vận hành.

Tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, công tác lắp đặt phòng học STEM đang được triển khai đúng tiến độ. Cùng với việc lắp đặt thiết bị, nhà trường và đơn vị thi công cũng chú trọng kiểm tra kỹ thuật, hoàn thiện hạ tầng điện, mạng internet, ánh sáng và các điều kiện an toàn, sẵn sàng cho việc vận hành ổn định.

Phòng học STEM được kỳ vọng sẽ trở thành không gian học tập hiện đại, giúp thầy và trò tăng cường thực hành, trải nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Quốc học Quy Nhơn - cho biết, việc đầu tư phòng học STEM là vô cùng thiết thực trước định hướng đổi mới giáo dục hiện nay.

Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả phòng học STEM, hướng tới hình thành không gian học tập mở, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Các giáo viên Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan) tham gia tập huấn trực tuyến về giáo dục STEM. Ảnh: Minh Phương

Không chỉ ở các trường trung tâm, tác động của mô hình phòng học STEM còn lan tỏa đến các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tại Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ, từ khi tiếp nhận thông tin đầu tư đến khi khởi công xây dựng phòng học STEM, thầy và trò nơi đây đều vô cùng phấn khởi.

Thầy Trương Quang Mẫn - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: “Đây là nguồn lực quý báu đối với các trường vùng biên giới còn hạn chế về cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận công nghệ.

Phòng STEM với đầy đủ thiết bị hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong phương pháp dạy học, giúp học sinh tiếp cận công nghệ cao, hình thành tư duy khoa học ngay từ những năm học đầu cấp”.

Mở rộng cơ hội trải nghiệm, sáng tạo

Tại Gia Lai, Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” đã tài trợ xây dựng 3 phòng học STEM với tổng kinh phí khoảng 10,5 tỷ đồng. Trong đó, Trường THCS Nguyễn Du là một trong 3 trường được đầu tư phòng STEM với kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Sau khi đưa vào hoạt động, phòng học STEM đã giúp học sinh tiếp cận các thiết bị học tập hiện đại như robotics, lập trình, mô hình khoa học và dụng cụ thí nghiệm phục vụ các môn khoa học tự nhiên và công nghệ.

Em Nguyễn Lưu Gia Phúc (lớp 8/9, Trường THCS Nguyễn Du) chia sẻ, phòng học STEM tạo điều kiện để học sinh trực tiếp thực hành, thí nghiệm và đề xuất các giải pháp gắn với thực tiễn.

Các thiết bị hiện đại tại phòng học STEM giúp các môn học như Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học trở nên sinh động hơn đối với học sinh. Ảnh: Minh Phương

Theo thầy Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, nhà trường đã xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả phòng học STEM thông qua các tiết học liên môn, câu lạc bộ Robotics, câu lạc bộ sáng tạo khoa học; đồng thời, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, trường đại học nhằm hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động trải nghiệm STEM.

Trong khi chờ đợi phòng học STEM hoàn thiện, Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan) cũng đã chủ động cử giáo viên tham gia tập huấn giáo dục STEM, xây dựng các chủ đề STEM mẫu và định hướng thành lập câu lạc bộ STEM ngay sau khi phòng học được bàn giao.

Cô Nguyễn Thị Duyên (giáo viên môn Hóa học) cho biết, đội ngũ giáo viên sẵn sàng đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học tập gắn lý thuyết với trải nghiệm thực tế nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo và niềm hứng thú học tập cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du trình diễn kỹ thuật điều khiển robot được trang bị tại phòng STEM do Petrovietnam tài trợ. Ảnh: Minh Phương

Với học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, phòng học STEM được xem là dấu mốc quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy và học. Em Trần Hoàng Vy (lớp 12A8) bày tỏ kỳ vọng phòng học STEM sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm; đồng thời mở ra những định hướng mới cho tương lai.

“Em mong nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp lý thuyết với thực tiễn và tổ chức thêm các hoạt động, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật để khai thác hiệu quả phòng học STEM và phát huy năng lực của học sinh” - Vy đề xuất.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - khẳng định: Giáo dục STEM là hình thức giáo dục tiên tiến, giúp học sinh tiếp cận đồng thời nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, học đi đôi với hành.

Thông qua Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, Petrovietnam hướng tới mục tiêu lâu dài là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Việc đầu tư các phòng học STEM hiện đại không chỉ góp phần đổi mới phương pháp giáo dục mà còn tạo nền tảng hình thành tư duy khoa học, năng lực công nghệ cho học sinh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung.

Từ những không gian học tập mới này, kỳ vọng về một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập đang từng bước được hiện thực hóa.