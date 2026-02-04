Gia Lai tăng cường giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1405/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường (BLHĐ), bảo đảm an toàn trường học.

Truyền thông về phòng - chống BLHĐ và giáo dục văn hóa ứng xử tại Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: NVCC

Đồng thời, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; thường xuyên thông tin 2 chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường của học sinh để phối hợp triển khai biện pháp giáo dục học sinh.

Về phía nhà trường, hỗ trợ và cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục các em.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

UBND các xã, phường có trách nhiệm đưa các mục tiêu cụ thể về phát triển GD&ĐT vào kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; trong đó có chỉ tiêu phấn đấu không để học sinh trên địa bàn vi phạm pháp luật, cơ sở giáo dục không để xảy ra BLHĐ; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ngoài khu vực trường học thuộc trách nhiệm quản lý.

Lực lượng Công an tích cực lan tỏa thông điệp "nói không với bạo lực học đường". Ảnh: ĐVCC

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi BLHĐ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT trong việc tăng cường công tác truyền thông gương người tốt - việc tốt, tôn vinh tấm gương học sinh giúp đỡ bạn bè, có đóng góp tích cực trong việc xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn, hạnh phúc.

Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm về kỹ năng tự vệ bảo vệ, ứng phó với các loại tội phạm, các vấn đề mới phát sinh, trong đó có vấn đề bắt nạt, bắt cóc trẻ em trên môi trường mạng.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt thông tin; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức học đường, BLHĐ; báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.