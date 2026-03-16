3 sinh viên Gia Lai được nhận học bổng AMA năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 14-3, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao học bổng AMA năm học 2025-2026. 3 sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai vinh dự được nhận học bổng này.

Ông Peter Mach - Chủ tịch Quỹ học bổng AMA trao học bổng AMA đến các sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Quỹ học bổng AMA do Công ty TNHH AMA Việt Nam tài trợ, tập trung hỗ trợ các sinh viên chọn con đường giảng dạy đầy ý nghĩa. Sau hơn 14 năm, Quỹ học bổng AMA đã giúp đỡ hàng nghìn sinh viên Việt Nam.

Với thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, 3 sinh viên: Ngô Lê Thảo Nhi (ngành Giáo dục Tiểu học), Ksor H'Priu (ngành Giáo dục Mầm non), KPă H'Pa (ngành Giáo dục Mầm non) đã được nhận học bổng AMA năm học 2025-2026. Mỗi suất trị giá 600 USD/năm học.

Các suất học bổng là nguồn động viên lớn để sinh viên vững tin bước tiếp trên hành trình học tập và theo đuổi ước mơ trở thành nhà giáo.

Em KPă H'Pa - sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tham gia giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đã có cơ hội giao lưu với các diễn giả về vai trò của giáo dục trong kỷ nguyên công nghệ, cũng như các cơ hội thực tập, trải nghiệm ngoại khóa trong thời gian tới.