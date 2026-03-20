Ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng thanh thiếu nhi tại Trường PTDT Nội trú THCS Kbang

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Câu lạc bộ “Cồng chiêng thanh thiếu nhi” có 60 thành viên, chủ yếu là học sinh dân tộc Bahnar biết diễn tấu cồng chiêng. Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên. Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên đã trình diễn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc thành lập câu lạc bộ “Cồng chiêng thanh thiếu nhi” góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh nâng cao hiểu biết, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa trong thanh thiếu niên trên địa bàn.