Học sinh Trường THCS Tuy Phước hào hứng tham gia Ngày hội STEM

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 25-3, Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Ngày hội STEM năm học 2025-2026, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ngày hội được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ Trường THCS Tuy Phước: Sáng tạo STEM - Kiến tạo kỷ nguyên số, Tự hào vươn mình”.

giao-duc-stem.jpg
Học sinh hào hứng tham gia điều khiển robot, lắp ghép mô hình. Ảnh: Hồ Điểm

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trải nghiệm do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ với nhiều mô hình, thiết bị hiện đại như: nhà chiếu hình di động, robot Indi, Cubeto, Sphero Bolt cùng các mô hình toán học như Tangram, tháp Hà Nội…

Các thiết bị không chỉ mang tính trình diễn mà còn tạo điều kiện để học sinh trực tiếp thao tác, khám phá khoa học một cách trực quan, sinh động. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, học sinh hào hứng điều khiển robot, lắp ghép mô hình và tham gia các thử thách tư duy.

giao-duc-stem1.jpg
Học sinh trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm do mình và bạn bè thực hiện. Ảnh: Hồ Điểm

Các hoạt động tại ngày hội được tổ chức theo khối lớp gắn với thực tiễn. Theo đó, khối 6, 7 với không gian “Kỷ nguyên số và văn hóa hội nhập”; khối 8 với chủ đề “Tự động hóa và robot”; khối 9 tập trung vào các sản phẩm nhà thông minh, lập trình và sáng tạo nội dung số.

Không khí tại các gian hàng diễn ra sôi nổi, học sinh chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm do chính mình và bạn bè thực hiện.

Thông qua hoạt động, nhà trường hướng tới nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về giáo dục STEM, từng bước đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm.

Đồng thời, tạo sân chơi khoa học bổ ích, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, góp phần phát triển năng lực, kỹ năng và chuẩn bị hành trang cho học sinh trong thời đại số.

Phòng học STEM: “Đòn bẩy” đổi mới giáo dục.

Phòng học STEM: “Đòn bẩy” đổi mới giáo dục

(GLO)- Sau khi khánh thành phòng học STEM tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang khẩn trương lắp đặt thiết bị, hoàn thiện 2 phòng học STEM còn lại tại 2 trường trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

"Bé yêu chú bộ đội"

"Bé yêu chú bộ đội"

60s Gia Lai

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

null