Học sinh Trường THCS Tuy Phước hào hứng tham gia Ngày hội STEM

(GLO)- Ngày 25-3, Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Ngày hội STEM năm học 2025-2026, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ngày hội được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ Trường THCS Tuy Phước: Sáng tạo STEM - Kiến tạo kỷ nguyên số, Tự hào vươn mình”.

Học sinh hào hứng tham gia điều khiển robot, lắp ghép mô hình. Ảnh: Hồ Điểm

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trải nghiệm do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ với nhiều mô hình, thiết bị hiện đại như: nhà chiếu hình di động, robot Indi, Cubeto, Sphero Bolt cùng các mô hình toán học như Tangram, tháp Hà Nội…

Các thiết bị không chỉ mang tính trình diễn mà còn tạo điều kiện để học sinh trực tiếp thao tác, khám phá khoa học một cách trực quan, sinh động. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, học sinh hào hứng điều khiển robot, lắp ghép mô hình và tham gia các thử thách tư duy.

Học sinh trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm do mình và bạn bè thực hiện. Ảnh: Hồ Điểm

Các hoạt động tại ngày hội được tổ chức theo khối lớp gắn với thực tiễn. Theo đó, khối 6, 7 với không gian “Kỷ nguyên số và văn hóa hội nhập”; khối 8 với chủ đề “Tự động hóa và robot”; khối 9 tập trung vào các sản phẩm nhà thông minh, lập trình và sáng tạo nội dung số.

Không khí tại các gian hàng diễn ra sôi nổi, học sinh chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm do chính mình và bạn bè thực hiện.

Thông qua hoạt động, nhà trường hướng tới nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về giáo dục STEM, từng bước đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm.

Đồng thời, tạo sân chơi khoa học bổ ích, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, góp phần phát triển năng lực, kỹ năng và chuẩn bị hành trang cho học sinh trong thời đại số.