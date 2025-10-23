Khơi nguồn sáng tạo từ lớp học STEM/STEAM

(GLO)- Sau thời gian triển khai phương pháp dạy học mới, giáo dục STEM/STEAM đã dần trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm của cả giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Lớp học trở nên sinh động hơn

Theo Sở GD&ĐT, ngay từ giai đoạn hè và đầu năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 1.600 giáo viên từ bậc tiểu học đến THPT.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc tổ chức dạy học theo định hướng STEM, thiết kế bài học gắn với thực tiễn, cũng như xây dựng các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (xã Hoài Nhơn Tây) thông qua nền tảng chuyển đổi số hỗ trợ trong giảng dạy STEM. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-cho biết: Giáo dục STEM/STEAM không chỉ là phương pháp dạy học mới, mà còn là cách để tạo ra những thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, biết vận dụng kiến thức vào đời sống. Mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ học sinh phổ thông công lập trong tỉnh sẽ được tiếp cận với giáo dục STEM/STEAM.

Ở bậc tiểu học, nhiều trường đã mạnh dạn lồng ghép hoạt động STEM/STEAM vào các môn học quen thuộc như Toán, Khoa học, Mỹ thuật, Tin học. Những tiết học vốn khô khan giờ đây được “thổi hồn” bằng các dự án nhỏ, thí nghiệm đơn giản hay mô hình sáng tạo.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Võ Xán (xã Tây Sơn) cho hay: Trải nghiệm giáo dục STEM/STEAM, học sinh hào hứng vì vừa học vừa chơi. Các em được tham gia làm thí nghiệm nhỏ, trồng cây trong chai nhựa tái chế, hay lắp ghép mô hình…

Qua đó, các em không chỉ hiểu kiến thức trong sách mà còn rèn thêm kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm và biết vận dụng vào đời sống hằng ngày.

Không chỉ giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu, STEM/STEAM còn kích thích sự sáng tạo. Nhiều em đã chủ động nghĩ ra các giải pháp nhỏ để giải quyết vấn đề trong đời sống, từ việc chế tạo đồ chơi tái chế nhỏ.

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong học sinh

Bên cạnh với dạy học trên lớp, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như CLB khoa học, ngày hội STEM. Đây là dịp để học sinh thỏa sức sáng tạo, trình bày ý tưởng, đồng thời học cách làm việc nhóm và phát triển kỹ năng giao tiếp.

Một tiết học mỹ thuật STEM của học sinh Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Hồ Điểm

Thầy Huỳnh Công Thành-Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu) chia sẻ: Các hoạt động STEM trở thành sân chơi bổ ích, nơi học sinh được thỏa sức sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng của mình thông qua các hoạt động chế tạo mô hình, thí nghiệm khoa học hay dự án nhỏ gắn với đời sống.

Nhà trường xem đây là mô hình quan trọng để khơi dậy niềm đam mê khoa học, nghệ thuật và công nghệ, rèn kỹ năng làm việc nhóm.

Đặc biệt, một số trường đã xây dựng CLB nghiên cứu khoa học học sinh, hướng dẫn các em làm đề tài nhỏ tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, tạo bước đệm cho các em tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu sau này.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai, không ít giáo viên ban đầu bỡ ngỡ vì STEM/STEAM đòi hỏi phương pháp tổ chức lớp học khác biệt. Song, nhờ các đợt tập huấn cũng như tinh thần học hỏi lẫn nhau, đội ngũ giáo viên dần tự tin và sáng tạo hơn trong xây dựng bài giảng.

Cô Mai Thị Bích Ngọc-Giáo viên Trường THPT Hòa Bình (phường An Nhơn Bắc) cho rằng: “Qua các đợt tập huấn về giáo dục STEM/STEAM và hướng nghiệp theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tôi đã thay đổi nhiều trong cách dạy học.

Tôi chuyển từ giáo án truyền thống sang giáo án theo quy trình STEM/STEAM, tích hợp kiến thức nhiều môn vào các chủ đề gắn với thực tiễn.

Việc đánh giá cũng đa dạng hơn, kết hợp đánh giá quá trình, sản phẩm và sự sáng tạo của học sinh. Nhờ đó, tiết học sinh động hơn, học sinh hứng thú, phát huy năng lực tư duy, hợp tác, đúng với tinh thần của giáo dục STEM”.

Theo thầy Trương Quang Phong-Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Bờ Ngoong), với đặc thù một trường học vùng cao, việc triển khai STEM/STEAM còn nhiều khó khăn bởi cơ sở vật chất chưa đảm bảo, trường thiếu phòng chức năng, phòng bộ môn và đội ngũ giáo viên cũng còn mỏng, nhiều môn học phải hợp đồng thuê giáo viên.

Điều kiện thiếu thốn khiến thầy cô đôi khi lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Dù còn khó khăn nhưng tinh thần vượt khó và sự hứng thú của học sinh chính là động lực để nhà trường kiên trì theo đuổi hướng đi này.

Giáo dục theo hướng STEM/STEAM không chỉ là hành trình đổi mới phương pháp dạy học, mà còn là cách để giáo dục Gia Lai góp phần xây dựng thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập và phát triển. Nhiều phụ huynh nhận xét rằng con em mình không còn ngại học, thay vào đó chủ động tìm tòi, sáng tạo, kể cả ở nhà.

Ngành giáo dục Gia Lai xác định STEM/STEAM là định hướng lâu dài. Đây sẽ là nền tảng để ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập.