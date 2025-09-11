Học sinh, sinh viên ngành STEM được hỗ trợ vay vốn học tập từ Chính phủ

(GLO)-Ngày 28-8-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Nguồn vốn vay nhằm hỗ trợ trang trải học phí và sinh hoạt phí trong suốt quá trình học tập.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xung quanh việc triển khai chính sách này.

* Thưa bà, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã được triển khai nhiều năm. Bà có thể khái quát những điểm nổi bật tại Gia Lai?

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi. Ảnh: C.H - Chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) được bắt đầu từ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 đã giúp hàng triệu HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi. Đến Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 19-3-2022, mức vay được nâng lên 4 triệu đồng/tháng, đồng thời mở rộng diện thụ hưởng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập. Tại Gia Lai, từ năm 2007 đến nay, tổng dư nợ của chương trình tín dụng HSSV đạt hơn 1.176 tỷ đồng, với trên 18.500 HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất và mồ côi được vay vốn. Nhờ đó, nhiều em sau khi ra trường có việc làm ổn định, trả nợ đúng hạn. Đây là sự hỗ trợ trước mắt và cũng là nguồn đầu tư lâu dài cho nguồn nhân lực địa phương. Thực tế cho thấy tín dụng HSSV vừa là chính sách an sinh, vừa là động lực phát triển. Nhà nước đầu tư vào học tập, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, nâng cao dân trí và tạo nền tảng nhân lực cho tương lai. Đây là chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Ở góc độ kinh tế, có thể coi đây là sự tái phân bổ nguồn lực xã hội thông qua giáo dục, từ đó nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

* Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg có những điểm mới gì so với trước đây, thưa bà?

- Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg có các điểm nổi bật như, lãi suất cho vay là 4,8%/năm; nợ quá hạn tính bằng 130% lãi suất cho vay. Người vay được hưởng ân hạn 12 tháng sau khi kết thúc khóa học. Trường hợp vay trên 500 triệu đồng/người học phải có tài sản bảo đảm. Đây là cơ chế đặc biệt khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt. So với Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg chỉ dừng lại ở mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng, chính sách mới mang tính toàn diện hơn, đáp ứng thực chất nhu cầu học phí, sinh hoạt và nghiên cứu. Đây là sự khác biệt quan trọng, nhất là đối với sinh viên ngành STEM, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Có thể nói, chính sách này là “đầu tư mồi” của Nhà nước để khuyến khích người học mạnh dạn theo đuổi các ngành mũi nhọn. Khi gánh nặng chi phí được giải tỏa, sinh viên có điều kiện tập trung nghiên cứu, qua đó hình thành thế hệ nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vân Canh giải ngân vốn theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg cho người dân xã Canh Vinh. Ảnh: C.H

* Chính sách này hẳn sẽ tác động nhiều đến phát triển nguồn nhân lực địa phương…

- Tôi cho rằng tác động sẽ rất lớn. Gia Lai là tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này không chỉ giúp HSSV có điều kiện học tập đầy đủ, mà còn trực tiếp góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi nhiều sinh viên ngành STEM tốt nghiệp quay về, họ sẽ là lực lượng tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý, tạo động lực để tỉnh bắt kịp xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về lâu dài, chính sách này sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ phổ thông sang kỹ năng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

* Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai thế nào để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, thưa bà?