Tín dụng chính sách trợ lực cho học sinh, sinh viên nghèo

(GLO)- Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Điểm tựa vượt khó đến giảng đường

Gia đình bà Lê Thị Thanh (SN 1972, tổ dân phố 5, xã Kbang) thuộc diện hộ cận nghèo. Năm 2021, con gái bà là Đỗ Thị Bích Phương (SN 2001) trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, TP Hồ Chí Minh). Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo học phí đã lộ rõ.

Nhờ nguồn vốn chương trình học sinh, sinh viên, con gái bà Lê Thị Thanh (giữa, xã Kbang) được đi học và có việc làm ổn định. Ảnh: D.Đ

Được Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thuộc Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 5 hướng dẫn, bà Thanh vay 70 triệu đồng từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) tại Ngân hàng CSXH Kbang. “Nếu không có nguồn vốn tín dụng chính sách, con gái tôi có lẽ phải bỏ học. Nay cháu đã tốt nghiệp, đi làm ở một DN tại TP Hồ Chí Minh, có thu nhập ổn định và bắt đầu phụ giúp bố mẹ trả nợ ngân hàng”, bà Thanh chia sẻ.

Bà Hồ Thị Sen, Tổ trưởng Tổ TK&VV thuộc Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 5, cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, Tổ đã phối hợp với Ngân hàng CSXH Kbang giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng cho 26 hộ có con em theo học trung cấp, cao đẳng, đại học. Trên 85% sinh viên đã ra trường, có việc làm và thu nhập ổn định. Nhờ vốn vay ưu đãi mà các cháu đã trưởng thành, trong đó không ít cháu quay về quê hương công tác”.

Tính đến ngày 20-8, gần 120 hộ gia đình tại các xã Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên đã vay Ngân hàng CSXH Vân Canh gần 6,3 tỷ đồng để con em tiếp tục học tập.

Gia đình bà Phan Thị Chi (thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) là một điển hình. Cháu gái bà, em Lê Nguyễn Nguyên Thảo (SN 2003) - mồ côi mẹ, cha đang chấp hành án tù, từ nhỏ do bà nuôi dưỡng. Năm 2023, Thảo trúng tuyển khoa Kinh tế và Kế toán (Trường ĐH Quy Nhơn). Lo lắng vì chi phí học hành quá lớn, bà Chi được Tổ TK&VV thôn hướng dẫn vay 160 triệu đồng (40 triệu đồng/năm, lãi suất 6,6%/năm, thời hạn 4 năm) từ chương trình HSSV để giúp cháu tiếp tục học tập ổn định.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền

Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ, mức vay tối đa cho HSSV khó khăn ban đầu chỉ 800 nghìn đồng/tháng. Đến ngày 19.5.2022, Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg đã nâng mức vay lên 4 triệu đồng/tháng (40 triệu đồng/năm) và mở rộng đối tượng thụ hưởng đến hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Đây là bước điều chỉnh quan trọng, tạo điều kiện để nhiều HSSV có thêm cơ hội học tập.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh giải ngân các nguồn vốn, trong đó có chương trình vay HSSV cho các hộ gia đình tại xã Canh Vinh. Ảnh: D.Đ

Ông Phan Chí Tâm, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Kbang, cho biết đến ngày 1.8.2025, tổng dư nợ chương trình tín dụng HSSV đạt hơn 12,6 tỷ đồng với 176 hộ vay. Nhiều gia đình có từ 1 - 3 con đang theo học đại học, cao đẳng đã được hỗ trợ. Riêng năm học 2025 - 2026, đơn vị dự kiến bố trí gần 6 tỷ đồng, đảm bảo giải ngân đúng đối tượng, giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh.

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, tính đến ngày 14.8.2025, tổng dư nợ chương trình tín dụng HSSV đạt hơn 1.176 tỷ đồng với 18.522 hộ được vay. Một số đơn vị có dư nợ cao như: Hoài Nhơn 155 tỷ đồng, Tuy Phước 157 tỷ đồng, Pleiku 90 tỷ đồng, Ia Grai 30 tỷ đồng… Đối tượng hưởng lợi rất đa dạng, gồm: Hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất, HSSV mồ côi, lao động nông thôn đi học nghề, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo và hộ có mức sống trung bình. Trong năm học 2025 - 2026, chương trình tín dụng HSSV của Ngân hàng CSXH tỉnh dự kiến sẽ giải ngân 180 - 200 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục vay đơn giản, dễ tiếp cận; bố trí nguồn vốn kịp thời; tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát; ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ và kết nối thông tin... Đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, giúp HSSV an tâm đến trường, viết tiếp ước mơ lập thân, lập nghiệp.

Với tổng dư nợ hơn 1.176 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp cho hàng nghìn sinh viên có điều kiện tiếp bước đến giảng đường. Đằng sau mỗi khoản vay không chỉ là con số tín dụng, mà là niềm tin, sự công bằng và khát vọng đổi thay. Có thể khẳng định, chính sách tín dụng HSSV đã gieo mầm tri thức, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò Nhà nước trong bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người, tác động đến cơ cấu nguồn nhân lực các địa phương trong tương lai.