Thuế cơ sở 8 tuyên truyền chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

(GLO)- Sáng 27-11, Thuế cơ sở 8 (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang phương pháp kê khai cho đại diện 150 hộ kinh doanh trên địa bàn.

z7267162657344-8ef6c148b390d09e260947733ae30f04.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, Thuế cơ sở 8 đã phổ biến các quy định, chính sách thuế, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo lộ trình chuyển đổi của ngành thuế từ ngày 1-1-2026.

Đồng thời, Thuế cơ sở 8 phối hợp với các đơn vị như BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB… giới thiệu, cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế gắn với hoạt động kinh doanh như cung cấp các gói dịch vụ tiện ích, phần mềm miễn phí, ưu đãi về hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán…

Đây là lần thứ 3 Thuế cơ sở 8 tổ chức hội nghị tập huấn trong thời gian thực hiện kế hoạch 60 ngày cao điểm (từ ngày 1-11-2025 đến ngày 30-12-2025) chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

