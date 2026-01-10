Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai triển khai hơn 688 ha lúa giảm phát thải trong vụ Đông Xuân 2025-2026

TRỌNG LỢI
(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, tỉnh Gia Lai triển khai canh tác lúa giảm phát thải trên diện tích 688 ha mô hình tưới ngập - khô xen kẽ (AWD).

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Đề án sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

tuoi-uot-kho-xen-ke.jpg
Mô hình canh tác lúa giảm phát thải vụ Đông Xuân 2025-2026 được triển khai tại nhiều địa phương ở Gia Lai. Ảnh minh họa: Trọng Lợi

Theo ông Phạm Vũ Bảo - Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, đến nay, Viện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai dự án tại 7 xã, phường thuộc vùng dự án, với tổng diện tích đúng theo kế hoạch là hơn 688 ha.

Cụ thể, xã Tuy Phước Bắc có 145 ha; Tuy Phước Đông 123,8 ha; An Nhơn Nam 104,3 ha; Bình Khê và Bình An mỗi xã 100 ha; Phù Mỹ Tây 55 ha và An Nhơn 60 ha.

Các hoạt động triển khai tập trung vào khảo sát đồng ruộng; phối hợp với chính quyền địa phương, hợp tác xã và nông dân; hướng dẫn áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ; theo dõi mực nước ruộng, quản lý nước tưới và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật nhằm giảm phát thải khí mê-tan (CH₄), tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Để dự án được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đề nghị UBND các xã, phường vùng dự án chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp chặt chẽ trong tổ chức sản xuất, điều phối lịch tưới - tiêu nội đồng; phối hợp theo dõi, hỗ trợ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật tại cơ sở.

"Việc triển khai dự án canh tác lúa giảm phát thải trong vụ Đông Xuân 2025-2026 không chỉ gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nước, giảm chi phí đầu vào, từng bước xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ kỳ vọng sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp tích cực của chính quyền địa phương sẽ góp phần giúp dự án triển khai đạt hiệu quả cao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp.

