Từ tháng 6-2026, xăng sinh học E10 sẽ được sử dụng trên toàn quốc

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ Công thương quy định xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ bắt buộc pha trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ tháng 6-2026.

Bộ Công thương ban hành vừa Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

xang-e10.jpg
Từ tháng 6-2026, xăng sinh học E10 sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Ảnh: Internet

Theo đó, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ bắt buộc pha trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, việc sản xuất và sử dụng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31-12-2030.

Về đối tượng áp dụng, Thông tư quy định rõ áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phối trộn, pha chế và kinh doanh nhiên liệu sinh học, xăng sinh học; cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ngoài ra, quy định này không áp dụng đối với việc phối trộn nhiên liệu diesel sinh học dùng cho động cơ diesel, cũng như nhiên liệu sử dụng trong hàng không và tàu thủy của lực lượng thực hiện nhiệm vụ an ninh-quốc phòng.

Thông tư cũng nêu rõ trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình kinh tế-xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung cầu và giá cả, Bộ trưởng Bộ Công thương có thể điều chỉnh tỷ lệ phối trộn hoặc bổ sung chủng loại xăng kinh doanh nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Trong thời gian chưa bắt buộc dùng diesel sinh học B5, B10 cho động cơ diesel thì Bộ Công thương khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, phối trộn, kinh doanh và sử dụng hai loại nhiên liệu này.

Bộ Công thương giao Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, kiến nghị chính sách thuế, phí và các hỗ trợ tài chính thúc đẩy kinh doanh, sử dụng xăng và nhiên liệu sinh học.

Đồng thời hướng dẫn phương pháp tính giá, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và có sự quản lý của Nhà nước.

