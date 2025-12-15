Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chiến lược kiểm soát phát thải, kiểm kê khí nhà kính định kỳ, xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng, tập trung vào các ngành phát thải cao như: sắt, thép, gỗ, may mặc, góp phần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo chiến lược kiểm soát phát thải, các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp (DN) phải tiến hành kiểm kê khí nhà kính toàn diện; triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ số và thiết bị thông minh trong sản xuất, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

tang-truong-xanh.jpg
Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội-Bình Định là một trong số các doanh nghiệp có tổng lượng phát thải khí nhà kính lớn cần thực hiện kiểm kê. Ảnh: ĐVCC

Ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho hay: Kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở thuộc ngành Công Thương và 3 cơ sở thuộc ngành Xây dựng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, có 27 cơ sở không thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg nhưng đáp ứng tiêu chí là cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025-2026 đối với các cơ sở là nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất thép, cơ sở sản xuất xi măng thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg.

Trong đó, 2 cơ sở sản xuất thép thuộc ngành Công Thương và 1 cơ sở sản xuất xi măng thuộc ngành Xây dựng; không có nhà máy nhiệt điện.

Cuối tháng 9-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát, cung cấp số liệu để phục vụ công tác phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính năm 2025-2026.

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội-Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) chuyên sản xuất sắt, thép, gang, ống nhựa; tổng lượng phát thải khí nhà kính năm 2024 hơn 78.940 tấn CO2tđ (carbon dioxide tương đương, đơn vị đo tổng lượng khí nhà kính phát thải).

Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Bình Định (phường An Nhơn Nam) chuyên sản xuất sắt, thép, gang, ống nhựa; tổng lượng phát thải khí nhà kính năm 2024 hơn 5.717 tấn CO2tđ.

Công ty CP BICEM (xã Tuy Phước) chuyên sản xuất xi măng cũng thuộc đơn vị phát thải lớn phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Theo ông Nguyễn Việt Cường-Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), trên địa bàn tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, tình trạng suy thoái môi trường, phát thải khí nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu đã, đang đặt ra nhiều thách thức.

Do đó, mục tiêu đạt Net Zero không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là cơ hội để tỉnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH và chất lượng đời sống người dân. Do đó, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, DN phải thấy rõ trách nhiệm và vai trò trong việc giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Từ đó, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu”-ông Cao Thanh Thương cho hay.

