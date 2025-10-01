Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

(GLO)- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ngày 29-9. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-11-2025.

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành bảo đảm phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam và bảo đảm so sánh quốc tế (ảnh minh họa).

Theo đó, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành để sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước; xây dựng hệ thống đăng ký hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các hoạt động quản lý nhà nước khác có liên quan.

Về tiêu chí xác định ngành kinh tế, quyết định nêu rõ ngành kinh tế là tập hợp các hoạt động kinh tế giống nhau dựa trên ba tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên sau: quy trình sản xuất của hoạt động kinh tế; nguyên liệu đầu vào mà hoạt động kinh tế sử dụng để tạo ra sản phẩm; đặc điểm sản phẩm đầu ra của hoạt động kinh tế.

Theo quyết định, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bảo đảm phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam và bảo đảm so sánh quốc tế.

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm: Danh mục ngành kinh tế Việt Nam (Phụ lục I); Nội dung ngành kinh tế Việt Nam (Phụ lục II).

Cụ thể, danh mục ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp: Ngành cấp 1 gồm 22 ngành được quy định theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến V; Ngành cấp 2 gồm 87 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 1 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng hai chữ số từ 01 đến 99; Ngành cấp 3 gồm 259 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 2 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng ba chữ số từ 011 đến 990; Ngành cấp 4 gồm 495 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 3 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 0111 đến 9900; Và ngành cấp 5 gồm 743 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 4 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 01110 đến 99000.

Nội dung ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận. Trong đó: Bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế. Loại trừ những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.