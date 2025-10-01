Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ngày 29-9. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-11-2025.

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành bảo đảm phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam và bảo đảm so sánh quốc tế (ảnh minh họa).
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành bảo đảm phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam và bảo đảm so sánh quốc tế (ảnh minh họa).

Theo đó, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành để sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước; xây dựng hệ thống đăng ký hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các hoạt động quản lý nhà nước khác có liên quan.

Về tiêu chí xác định ngành kinh tế, quyết định nêu rõ ngành kinh tế là tập hợp các hoạt động kinh tế giống nhau dựa trên ba tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên sau: quy trình sản xuất của hoạt động kinh tế; nguyên liệu đầu vào mà hoạt động kinh tế sử dụng để tạo ra sản phẩm; đặc điểm sản phẩm đầu ra của hoạt động kinh tế.

Theo quyết định, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bảo đảm phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam và bảo đảm so sánh quốc tế.

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm: Danh mục ngành kinh tế Việt Nam (Phụ lục I); Nội dung ngành kinh tế Việt Nam (Phụ lục II).

Cụ thể, danh mục ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp: Ngành cấp 1 gồm 22 ngành được quy định theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến V; Ngành cấp 2 gồm 87 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 1 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng hai chữ số từ 01 đến 99; Ngành cấp 3 gồm 259 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 2 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng ba chữ số từ 011 đến 990; Ngành cấp 4 gồm 495 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 3 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 0111 đến 9900; Và ngành cấp 5 gồm 743 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 4 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 01110 đến 99000.

Nội dung ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận. Trong đó: Bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế. Loại trừ những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tài chính khí hậu tăng kỷ lục

Tài chính khí hậu tăng kỷ lục

Net Zero

Theo Ngân hàng Đầu tư châu Âu, các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) đã cung cấp tài chính khí hậu cao kỷ lục trong năm 2024, lên tới 137 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Đồng thời, giúp huy động vốn tư nhân cho các khoản đầu tư liên quan đến khí hậu cao hơn gấp 3 lần, lên 134 tỷ USD.

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Net Zero

(GLO)- Dù còn nhiều khó khăn trong quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì vận động, giám sát và phối hợp lực lượng chức năng để đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Giữ rừng shan tuyết cổ thụ

Giữ rừng shan tuyết cổ thụ

Net Zero

Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, giữa mây ngàn và gió núi, những cây chè shan tuyết cổ thụ trăm năm tuổi vẫn sừng sững. Thân cây xù xì được nuôi dưỡng bởi đất, nước và hấp thụ tinh hoa khí trời tây bắc, tạo nên những búp chè xanh tươi độc đáo, mang trong mình câu chuyện dài về sức sống bền bỉ giữa núi rừng.

null