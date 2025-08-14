Danh mục
Tỉnh Gia Lai tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

T.SỸ
(GLO)- Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc vừa được tổ chức vào ngày 12-8 tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới quốc gia này. 

Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok; lãnh đạo cấp cao 2 nước; cùng hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham dự diễn đàn lần này có Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai, do đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu cùng với đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc từ ngày 10 đến 14-8-2025.

a1-hq.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo KOBC.
﻿Ảnh: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh

Tại diễn đàn, tỉnh Gia Lai đã tạo dấu ấn bằng việc ký kết ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng với các đối tác Hàn Quốc. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty Eric C&C về hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ Cảng Phù Mỹ.

Công ty TNHH Việt Phúc ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty Midas Holding Co., LTD về phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến nông sản, chuỗi logistics lạnh và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc, sáng 13-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan (BCCI) Hàn Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn, ông Yang Jae Sang-Chủ tịch BCCI nhiệt liệt hoan nghênh đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc; đồng thời, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Busan với tỉnh Gia Lai trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, logistics và phát triển hạ tầng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai và nhấn mạnh sự tương đồng về địa hình, điều kiện tự nhiên giữa Busan và Gia Lai, thuận lợi cho việc hợp tác đầu tư cùng phát triển.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn BCCI làm cầu nối hỗ trợ Gia Lai trong việc kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cảng biển, logistics, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thông minh. Cùng với đó, tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư song phương nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.

a2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho BCCI. Ảnh: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh

Thay mặt BCCI, ông Yang Jae Sang bày tỏ sự ấn tượng trước tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai; cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tích cực trong việc kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có năng lực uy tín đến Gia Lai để tìm hiểu, xúc tiến hợp tác, triển khai dự án trên các lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư.

BCCI cũng đánh giá cao tiềm năng kết nối logistics giữa cảng Busan với Cảng biển Phù Mỹ, với Khu công nghiệp Phù Mỹ đang được tỉnh Gia Lai đầu tư và xem đây là cơ hội để 2 bên hợp tác đầu tư trên lĩnh vực vận tải biển, xuất-nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng.

Dịp này, ông Yang Jae Sang đã đề xuất 2 bên thiết lập kênh trao đổi thường xuyên và sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp Busan sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai; đồng thời, mời lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp của Gia Lai tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư do BCCI tổ chức trong thời gian tới.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi và làm việc với Tổng Công ty Phát triển Hải dương Hàn Quốc (KOBC) và Cảng Busan. Đây là những đối tác chiến lược, có tiềm lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, thương mại quốc tế, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ xuất-nhập khẩu.

null