2 xe buýt điện đi vào hoạt động từ ngày 15-9

(GLO)- Ông Nguyễn Mộng Hùng-Phó Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn cho biết: Từ ngày 15-9, đơn vị đưa vào vận hành 2 xe buýt điện hiệu Vinfast, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong đổi mới hệ thống vận tải công cộng theo hướng an toàn, tiện ích và thân thiện với môi trường. Mỗi xe có sức chứa tối đa 60 hành khách (25 chỗ ngồi, 34 tay nắm đứng, 1 chỗ cho người khuyết tật) cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Xe buýt điện đưa vào hoạt động từ ngày 15-9. Ảnh: Hải Yến

Nổi bật của xe buýt điện là hệ thống tự động kiểm soát hành vi người lái, cảnh báo nguy hiểm mất an toàn; chế độ hạ thấp thân xe khi đón, trả khách, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

Ngoài ra, xe còn được trang bị bảng điện tử và thông báo điểm dừng kế tiếp, màn hình giải trí. Hệ thống camera giám sát, cảnh báo lùi và quan sát khi dừng đỗ giúp đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt hành trình.

Theo kế hoạch 2 xe buýt điện này được đưa vào khai thác trên 2 tuyến ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông.

Tuyến T1: Trần Quý Cáp - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh- Nguyễn Tất Thành - Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn - Lý Thường Kiệt - Trần Hưng Đạo - Ngã ba Đống Đa - Ngã ba Ông Thọ - Ngã ba Phú Tài - Chợ Phú Tài - Ngã tư Long Mỹ - Suối Mơ và ngược lại.

Tuyến T2: Trung tâm thương mại An Phú Thịnh - Lê Thánh Tôn - Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong - Công viên Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Học - Chợ Khu 6 - Ngô Mây - An Dương Vương - Đại học Quy Nhơn - Bến xe TT Quy Nhơn - Ngã năm Hồ Le - Ngã ba Phú Tài - Ngã ba Hầm Dầu - Chợ Phú Tài - Ngã tư Long Mỹ - Phước Mỹ và ngược lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi cùng Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy trên xe buýt điện Vinfast tại buổi ra mắt xe điện ở phường Quy Nhơn vào tháng 10-2024. Ảnh: Hải Yến

Việc đưa xe buýt điện vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, mà còn hướng đến mục tiêu giảm khí thải, xây dựng hình ảnh đô thị xanh, văn minh, hiện đại tại tỉnh.