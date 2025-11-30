(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cấp bách liên quan các dự án năng lượng, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, bổ sung mỏ vật liệu xây dựng…

Theo đó, trong lĩnh vực công thương, tỉnh Gia Lai bổ sung mới các dự án theo công suất được phân bổ, bổ sung dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và tình hình thực tế của tỉnh.

Gia Lai điều chỉnh một số dự án năng lượng. Ảnh: Hà Duy

Các dự án được bổ sung mới gồm Nhà máy thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh (600 MW); Nhà máy điện gió Nhơn Hội mở rộng (40 MW); Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức (50 MW); Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh (60 MW); Nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một (100 MW); Nhà máy điện mặt trời KCN Phù Mỹ 1 và 2 (đều có công suất 100 MW) và Nhà máy điện mặt trời Bình An 1 (90 MW).

Ngoài ra, các dự án năng lượng cũng được điều chỉnh tên, công suất và phương án đấu nối để phù hợp và đồng bộ với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (tổng công suất 4.990,15 MW), gồm: 34 nhà máy thủy điện (phần lớn là thủy điện nhỏ) với tổng công suất 457,41 MW dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030; 43 dự án điện gió với tổng công suất 3.296,5 MW; 18 nhà máy điện mặt trời tập trung với tổng công suất 1.030,24 MW (lớn nhất là Nhà máy điện mặt trời KN Ia Ly - Gia Lai 400 MW); 3 nhà máy điện sinh khối 102 MW; Dự án Điện địa nhiệt Hội Vân 15 MW; 4 nhà máy điện rác tổng công suất 75 MW. 2 hệ thống pin lưu trữ gồm lắp đặt hệ thống BESS tại Nhà máy điện mặt trời Krông Pa và Krông Pa 2 (đều có công suất 7 MW) tại xã Ia Rsai.

Trong lĩnh vực giao thông, địa phương bổ sung nội dung điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Pleiku-Quy Nhơn theo phương án mới (phương án 1C). Theo đó, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku từ Km 22+000 tuyến được điều chỉnh dần lên phía Bắc và cách hướng tuyến cũ (phương án 1B) khoảng 1,5 km thuộc địa phận xã Bình Khê.

Sau đó, tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku bám theo sườn núi phía Bắc đến khu vực đèo An Khê (Km 34+500) tuyến chuyển hướng bám theo sườn núi xuống phía Nam và cách hướng tuyến cũ khoảng 3,5 km để nâng dần độ cao, giảm độ dốc dọc.

Đến Km 39+960, cao tốc cắt qua khu vực núi cao (núi Đá Khuyết) bằng công trình hầm thuộc khu vực xã Ya Hội tại Km 42+860 rồi kết nối về hướng tuyến liền kề tại Km 50+000 (trùng với Km 49+000 phương án cũ).

Trong lĩnh vực xây dựng, Gia Lai điều chỉnh bổ sung 9 điểm mỏ vật liệu xây dựng, gồm: mỏ đất tây suối Yến; mỏ đất Bình Nghi; mỏ Hòn Quýt; mỏ Long Mỹ; mỏ Phú Long; mỏ sét Tây Xuân; mỏ đất Phước Mỹ; mỏ đá Vĩnh Sơn; mỏ cát, đất Tây Sơn. Các mỏ này phục vụ Dự án Cao tốc Pleiku-Quy Nhơn và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai nỗ lực để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Đối với lĩnh vực khoáng sản, tỉnh Gia Lai điều chỉnh đưa 2 khu vực quặng titan gồm mỏ titan khu vực Nam Đề Gi (150 ha) và mỏ titan Mỹ An 5 ra khỏi Quy hoạch khoáng sản.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh là cơ sở, căn cứ để triển khai các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, triển khai các thủ tục đầu tư dự án đầu tư có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Xem Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đây.