Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch

(GLO)- Sáng 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Báo cáo tại buổi làm việc của UBND 2 xã Phù Mỹ Tây và An Lương cho biết: Từ ngày 1-7 đến nay, hoạt động của bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.H

Trong 9 tháng đầu năm 2025, xã Phù Mỹ Tây đã thực hiện đạt 10/18 chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Đối với xã An Lương, điểm nổi bật là tình hình thu ngân sách địa phương vượt kế hoạch đề ra. 9 tháng đầu năm, xã đã thu ngân sách trên 47,8 tỷ đồng, vượt gần 180% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách vượt 17,42% kế hoạch. Trong đó, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nghèo bền vững đều đảm bảo đạt 100%.

Kết quả đánh giá Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Phù Mỹ Tây đến tháng 10-2025 xếp thứ 37/135xã, phường; xã An Lương xếp thứ 40/135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã Phù Mỹ Tây và An Lương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh quan tâm tháo gỡ kịp thời.

Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Tây báo cáo kết quả hoạt động sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: N.H

Đáng chú ý là số lượng biên chế được giao còn thiếu, nhất là biên chế làm việc trong các lĩnh vực: văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quản lý đất đai… đã tác động đến chất lượng triển khai nhiệm vụ. Công tác phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất còn gặp vướng mắc, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương; tình hình giải phóng mặt bằng tại các cụm công nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư…

Đại diện lãnh đạo xã An Lương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và hoạt động của bộ máy sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi làm rõ những đề xuất kiến nghị của các địa phương. Ảnh: N.H

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các xã trong thời gian qua. Nhờ vậy, bộ máy chính quyền địa phương sớm đi vào ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo giải đáp các ý kiến, kiến nghị của địa phương. Ảnh: N.H

Trước yêu cầu ngày càng cao và khối lượng công việc lớn, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị lãnh đạo các xã và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt công việc, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Lãnh đạo 2 xã Phù Mỹ Tây và An Lương cần rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng theo năng lực, sở trường, vị trí công tác, đảm bảo giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, chính quyền các địa phương phải tập trung rà soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng, từ đó phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Trước mắt, đề nghị chính quyền các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch xã để trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt trong tháng 10-2025. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể từng ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh, dư địa để thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, tập trung thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tập trung thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm đến công tác giảm nghèo, y tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…