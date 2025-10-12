Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Theo kết luận số 195-KL/TW ngày 26-9-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời hạn hoàn thành dứt điểm chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67 là trước ngày 15-10-2025.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10-10 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12 giờ ngày 9-10, cả nước vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí.

Một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách từ ngày 8 đến 9-10 nên chưa thể hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ bổ sung ngân sách cho một số đơn vị như Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện chi trả chế độ cho người lao động tại các đơn vị chấm dứt hoạt động.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15-10-2025 đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31-8-2025 nhưng đến nay chưa được thanh toán.