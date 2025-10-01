Xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 5-10

(GLO)- Ngày 30-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 180/CĐ-TTg về việc xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, đến nay, cả nước vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại như: còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp; 299 xã chưa có xe ô tô; 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc; 32 xã chưa được trả lương tháng 8-2025; nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng; 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ; nhiều nghị định, thông tư do Bộ Tài chính chủ trì còn chậm được ban hành…

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song đến nay vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại cần tháo gỡ.

﻿Ảnh minh họa: M.T

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 5-10-2025.

Đồng thời, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định). Hoàn thành các nghị định, thông tư do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng để ban hành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-10-2025.