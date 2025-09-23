Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tin nhanh đầu ngày:

- Những sự kiện quan trọng của Việt Nam gắn liền với ngày 23-9

- Đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai

- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp xúc cử tri tại xã Canh Liên

- Ký kết quy chế phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Lãnh án 18 tháng tù vì tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Nhịp sống hôm nay: Bờ sông Kim Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm

Sống khỏe: Vì sao càng ăn cải bó xôi càng giúp sống lâu và khỏe mạnh?

Thời tiết hôm nay: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

