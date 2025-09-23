Tin nhanh đầu ngày:
- Những sự kiện quan trọng của Việt Nam gắn liền với ngày 23-9
- Đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai
- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp xúc cử tri tại xã Canh Liên
- Ký kết quy chế phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Lãnh án 18 tháng tù vì tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Nhịp sống hôm nay: Bờ sông Kim Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm
Sống khỏe: Vì sao càng ăn cải bó xôi càng giúp sống lâu và khỏe mạnh?
Thời tiết hôm nay: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất