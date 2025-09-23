(GLO)- Bộ Tư pháp vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.