Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tại xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 11-2, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cùng Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, tặng quà tại xã đảo Nhơn Châu.

Đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân xã đảo Nhơn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn và các thành viên trong đoàn bày tỏ vui mừng khi thấy nơi đây ngày càng có nhiều đổi thay đáng mừng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nhơn Châu. Ảnh: Đức Hải

Mặc dù phải chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão lịch sử cuối năm 2025, song xã đảo Nhơn Châu đã hồi sinh mạnh mẽ. Kết thúc năm 2025, xã có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,66% thu ngân sách vượt hơn 35% so với chỉ tiêu giao…

Cùng với gửi lời chúc mừng năm mới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong muốn xã Nhơn Châu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển đảo; trong đó, tập trung phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh ở địa phương về du lịch, khai thác nuôi trồng thủy sản... để bứt phá vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn tặng quà 3 gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Nhơn Châu. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nhơn Châu; trao tặng 3 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng trao tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã Nhơn Châu; đồng thời, tặng 59 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở xã Nhơn Châu. Ảnh: Đức Hải

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng mang theo nghĩa tình và sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành và nhân dân nơi đất liền đối với bà con vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đây là niềm động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nhơn Châu tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió và có thêm điều kiện để bà con vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm no, đủ đầy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bên trái) tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý đèn biển Cù Lao Xanh. Ảnh: Đức Hải

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý đèn biển Cù Lao Xanh (Đảm bảo an toàn hàng hải Nam Trung Bộ) ở xã Nhơn Châu và cán bộ, chiến sĩ Tàu BP32-12-01 của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai).