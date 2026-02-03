Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3-2, đoàn công tác do đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm Khu di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Krong.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong). Ảnh: Huy Toàn

Căn cứ địa cách mạng Khu 10 là trung tâm đầu não của tỉnh Gia Lai (cũ) trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975).

Tại đây, các cơ quan trọng yếu của tỉnh đã lãnh đạo phong trào cách mạng, giải phóng tỉnh Gia Lai (cũ) vào ngày 17-3-1975; góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ở nơi căn cứ chiến lược này, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 5 lần đại hội. Ngoài ra, nơi đây còn lưu lại dấu tích căn hầm trú ẩn và làm việc trong những năm tháng cuối đời của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình (Đẳng) - Khu ủy viên Khu V, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dâng hương tại bia di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Huy Toàn

Không chỉ là căn cứ cách mạng của tỉnh, Khu 10 còn là nơi che chở một số cơ quan của Liên khu V, các tỉnh bạn trong những lần địch càn quét, đánh phá ở đồng bằng.

Đặc biệt, Khu 10 còn là địa bàn đứng chân của các trạm giao liên - một mắt xích quan trọng của tuyến hành lang Trung ương Bắc - Nam và đường hành lang Đông - Tây song song với quốc lộ 19, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Trong không khí thiêng liêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng các đại biểu đã dâng hương tại bia di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai; thực hiện nghi thức thỉnh chuông, thỉnh trống, dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm trong Khu Di tích.

Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của non sông đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trò chuyện với lãnh đạo và nhân dân xã Krong. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng xã Krong 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ địa phương vui xuân mới; đồng thời, trao 2 phần quà cho các nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo vệ Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà xã Krong và nhân viên bảo vệ Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Huy Toàn

Cũng trong sáng 3-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà cho 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Krong, gồm: bệnh binh Đinh Byin (làng Tăng Lăng), bệnh binh Đinh Klép (làng Sơ Lam), bệnh binh Đinh Byưh (làng Klư), thương binh Nguyễn Thị Hồng Thơ (làng Sing), thương binh Nguyễn Văn Mông (làng Đăk Bok). Mỗi suất quà trị giá 3,5 triệu đồng.

Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) trò chuyện cùng bệnh binh Đinh Klép (làng Sơ Lam, xã Krong). Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Châu Ngọc Tuấn chúc các gia đình mạnh khỏe, an khang, đầm ấm; đồng thời, mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương Krong ngày càng phát triển.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, bảo đảm mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.