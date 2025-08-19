Krong phát huy sức mạnh đoàn kết, bứt phá trong nhiệm kỳ mới

(GLO)- Ngày 19-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của địa phương.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ðảng bộ xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá đề ra, đưa Krong phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Công Đạo.

﻿Ảnh: Minh Phương

Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Công Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, bài học kinh nghiệm, mục tiêu nhiệm kỳ mới và định hướng phát triển đến năm 2030.

▪ Thưa đồng chí, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu là những kết quả nổi bật của Đảng bộ và nhân dân xã Krong?

- Có thể nói, đây là giai đoạn thử thách sức bền và bản lĩnh của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân xã Krong.

Dù xuất phát điểm kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, kiên trì và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội, chúng tôi đã thực hiện đạt và vượt 22/27 chỉ tiêu.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ xã luôn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện quy định nêu gương. Nhờ vậy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đảng bộ đã kết nạp 42 đảng viên mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt, góp phần phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt hơn 435 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,05%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm nghiệp chiếm 85%, thương mại - dịch vụ 10%, tiểu thủ công nghiệp 5%. Thu nhập bình quân đạt trên 35,4 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt kết quả tích cực. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,54%. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm, đặc biệt là các dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư được triển khai tại các làng Tăng Lăng, Sơ Lam, Hro và Klếch, với 235 hộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ: 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,67%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,75%; gia đình văn hóa chiếm 86%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe được quan tâm; các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là không gian cồng chiêng được bảo tồn và phát huy.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các mô hình làng tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa rộng khắp.

▪ Vậy còn những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm được rút ra?

- Thẳng thắn mà nói, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết như: Thu nhập bình quân, diện tích gieo trồng hay tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ…

Nguyên nhân một phần là do sản xuất nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả nông sản thiếu ổn định, ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ.

Công tác phát triển đảng viên còn khó khăn; một số chi bộ chưa đổi mới mạnh mẽ trong sinh hoạt; việc quản lý đảng viên đi làm xa chưa thật chặt chẽ.

Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao chưa đạt chuẩn, công tác xã hội hóa đầu tư còn hạn chế. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, một bộ phận người dân còn trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước.

Bài học rút ra là cần tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và thống nhất trong toàn Đảng bộ; bám sát chỉ đạo của cấp trên, lựa chọn đúng trọng tâm và tập trung nguồn lực cho khâu đột phá.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận; phát huy tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ vững về phẩm chất và năng lực; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý sai phạm và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Xã Krong chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Phương

▪ Nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ xã đặt ra mục tiêu và những giải pháp ưu tiên gì để tạo bước đột phá, thưa đồng chí?

- Chúng tôi xác định mục tiêu đưa xã Krong phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển cây trồng chủ lực.

Phát triển mở rộng thương mại, dịch vụ; giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, các khâu đột phá sẽ tập trung vào việc cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn địa phương để làm nền tảng định hướng phát triển.

Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 của xã Krong là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Ảnh: Minh Phương

▪ Định hướng đến năm 2030, xã sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra?

- Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Krong trở thành xã phát triển khá của tỉnh. Muốn vậy, phải song hành giữa phát triển kinh tế và chăm lo đời sống xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Về kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; phát triển chăn nuôi, trồng rừng sản xuất; mở rộng thương mại, dịch vụ; khuyến khích đầu tư chế biến nông - lâm sản chuyên sâu, xây dựng mô hình HTX kiểu mới, liên kết chuỗi giá trị.

Về văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe; bảo tồn văn hóa truyền thống; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường thu gom, xử lý rác thải; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; bảo vệ nguồn nước.

Xã tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở.

Từ những kết quả và bài học thực tiễn của nhiệm kỳ qua, có thể thấy Krong đang hội tụ nhiều điều kiện để bứt phá trong giai đoạn mới. Cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, địa phương sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, lồng ghép hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia với các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động thu hút doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên cùng sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND và các ban, ngành đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Krong sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!