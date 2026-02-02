Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương sinh hoạt chuyên đề tại “địa chỉ đỏ”

(GLO)- Ngày 1-2, Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong (K10) - một “địa chỉ đỏ” có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai.

Buổi sinh hoạt được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), với chuyên đề “Phát huy truyền thống cách mạng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”.

Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy truyền thống cách mạng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”. Ảnh: Quang Trương

Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nội dung sinh hoạt đi thẳng vào vấn đề trọng tâm: Trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong nhà trường. Thay cho những báo cáo mang tính hình thức, các ý kiến thảo luận tập trung liên hệ trực tiếp với thực tiễn giảng dạy, quản lý và giáo dục học sinh. Từ đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, đến xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, nhân văn. Mỗi nội dung đều được soi chiếu dưới góc độ vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Không gian khu di tích đã tạo chiều sâu cho buổi sinh hoạt, giúp mỗi đảng viên nhìn nhận rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong mối liên hệ giữa truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng với nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.

K10 từng là căn cứ cách mạng quan trọng trong những năm kháng chiến, nơi đứng chân, hoạt động của các cơ quan lãnh đạo cách mạng, góp phần chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh và khu vực. Việc đưa sinh hoạt chi bộ về không gian lịch sử ấy không chỉ là sự đổi mới hình thức, mà còn đặt ra vấn đề mang tính cốt lõi: Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đổi mới và cống hiến như thế nào để xứng đáng với truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước.

Các đảng viên trong Chi bộ đã có một buổi sinh hoạt chuyên đề đầy ý nghĩa trong không gian của Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong. Ảnh: Quang Trương

Chia sẻ về việc lựa chọn K10 làm địa điểm sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Việc tổ chức sinh hoạt tại “địa chỉ đỏ” không đơn thuần là đổi mới hình thức, mà hướng tới đổi mới thực chất nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đổi mới căn bản, toàn diện, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cần không ngừng tự soi, tự sửa, nâng cao trách nhiệm nêu gương.

“Đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình, phương pháp hay kiểm tra đánh giá, mà trước hết phải bắt đầu từ chính người thầy. Mỗi đảng viên trong nhà trường phải thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực đến học sinh” – Bí thư Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương nhấn mạnh.

Từ tinh thần “học đi đôi với hành”, “nói đi đôi với làm”, sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Krong, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.