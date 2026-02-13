Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 2 làng của xã Ya Ma

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Hưnh Dơng và Hưnh Đăk của xã Ya Ma.

Cụ thể, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kết nghĩa với làng Hưnh Đăk; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty cổ phần Thủy điện Nước Lương kết nghĩa với làng Hưnh Dơng.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty cổ phần Thủy điện Nước Lương kết nghĩa với làng Hưnh Dơng. Ảnh: ĐVCC

Theo nội dung kết nghĩa, các bên sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và công tác dân tộc, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công truyền thống của làng; hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Xây dựng các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của làng.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ hướng dẫn, hỗ trợ 2 làng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống; tạo điều kiện quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của làng thông qua các sự kiện, hoạt động của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Phối hợp tổ chức các ngày hội văn hóa - thể thao, du lịch nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó lâu dài giữa các đơn vị kết nghĩa.

Trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở làng Hưnh Đăk. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp kết nghĩa, các đơn vị đã trao tặng 99 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo; tặng quà cho 2 làng và xã Ya Ma. Tổng giá trị quà tặng gần 70 triệu đồng.