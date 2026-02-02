Nỗ lực cống hiến, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, phát triển

(GLO)- Tuy công tác ở những lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhưng các đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 đều thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần tiên phong, không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động Đoàn - Hội.

Thượng úy Lương Thị Phương Thanh (SN 1993, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) là đảng viên trẻ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, trọng tâm là triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Công tác tuyên truyền Đề án 06 và Luật Căn cước được chị Thanh triển khai linh hoạt, sát thực tiễn, theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phù hợp từng nhóm đối tượng. Chị trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa như xã Uar, Chư Pưh, Ia Tul cũng như tại các trường học, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai…

Gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, năm 2025, chị cùng đơn vị triển khai 6 công trình thanh niên, nổi bật là “Phần mềm quản lý lượt chờ cấp CCCD/VNeID trực tuyến” (giúp giảm tải, điều tiết lưu lượng công dân, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng mức độ hài lòng của người dân) và “Bảng tuyên truyền chuyển đổi số - Đề án 06” (được thiết kế, lắp đặt tại trụ sở làm việc và khu vực công cộng, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số, VNeID và các dịch vụ công trực tuyến).

Năm 2025, chị được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Cảnh (SN 1997, Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh) luôn xác định việc triển khai các công trình, phần việc hướng về cơ sở là một trong những nội dung trọng tâm để phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên khối cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2025, chị Cảnh đã tham mưu Đoàn UBND tỉnh triển khai 4 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí 65 triệu đồng tại các địa bàn còn khó khăn về hạ tầng chiếu sáng; tặng 6 công trình “Máy lọc nước cho em” với tổng kinh phí 35 triệu đồng cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa; 1 công trình “Thắp sáng điểm sinh hoạt cộng đồng” (15 triệu đồng) phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số...

Thực hiện Cuộc vận động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, Đoàn UBND tỉnh trao 3 nhà nhân ái (100 triệu đồng/nhà) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Toàn, giúp họ sớm ổn định nơi ở, an tâm lao động, sản xuất.

Gắn triển khai công trình thanh niên với công tác an sinh xã hội, Đoàn UBND tỉnh và các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 5.300 suất quà với tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Chị Trần Thị Hoài Thương (SN 1992, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Biển Hồ) đặc biệt dành nhiều tâm huyết chăm lo trẻ yếu thế.

Năm 2025, chị Thương vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại điểm trường làng Ia Nueng với kinh phí 7 triệu đồng; vận động xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 70 triệu đồng cho gia đình hai em Đỗ Ngọc Bảo và Đỗ Bảo Ngọc (thôn Tiên Sơn 1), giúp các em có nơi ở ổn định, yên tâm học tập.

Ngoài ra, chị còn đề xuất, cùng Đoàn xã nhận đỡ đầu 4 học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em; nhiều lần kêu gọi, quyên góp kinh phí điều trị bệnh cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo; phối hợp với nhà hảo tâm xây, sửa nhà ở, tặng phương tiện đi lại cho hộ nghèo trên địa bàn…

Cùng với đó, chị còn chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, các nhóm thanh niên xung kích, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng làng, từng hộ dân; qua đó nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp thanh niên trên địa bàn, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số.

Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều mặt công tác, năm 2025, chị Thương được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên; được Tỉnh đoàn tuyên dương là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”…

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, chị Nguyễn Thảo Ngân (SN 1993, giảng viên nhà trường) xem việc đem kiến thức phục vụ cộng đồng và đồng hành cùng sinh viên vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào.

Chị luôn chủ động biên soạn tài liệu, sẵn sàng hỗ trợ học trò ngoài giờ học thông qua các kênh trực tuyến, định hướng phương pháp học tập phù hợp với đặc thù ngành y, khuyến khích sinh viên học đi đôi với hành.

Giai đoạn 2024-2025, chị là tác giả của mô hình “Cánh tay thực hành tiêm truyền tĩnh mạch” (đạt giải Ba hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025) phục vụ giảng dạy kỹ năng tiêm truyền, lấy máu cho sinh viên trước khi thực tập lâm sàng; sáng kiến “Dụng cụ nẹp tái chế” từ vật liệu tái chế đơn giản được áp dụng vào hướng dẫn sơ cấp cứu trong các đợt tình nguyện ở vùng xa, góp phần khắc phục hạn chế về trang thiết bị y tế.

Chị còn là nguồn cảm hứng để học sinh, sinh viên nhà trường tham gia các hoạt động tình nguyện. Năm 2025, chị khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 200 lượt người dân; kết nối, tặng hơn 80 lượt thuốc bổ, 7 tủ thuốc cho các gia đình chính sách, ngư dân và người dân hoàn cảnh khó khăn.

Chị cho rằng, mỗi đợt khám bệnh không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là cơ hội để sinh viên rèn y đức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm với xã hội.