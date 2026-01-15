Hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho người dân xã Vĩnh Thạnh

(GLO)- Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ phát động, ngày 15-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thạnh tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, chính quyền xã Vĩnh Thạnh đã bàn giao và hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, hộ bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1987, thôn Định Tam) có thu nhập bấp bênh, một mình nuôi hai con nhỏ; hộ bà Hoàng Thị Thanh Xuân (SN 1985, thôn Định Tố) sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, không đủ sức lao động.

Trao bảng tượng trưng, hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà và quà tặng cho bà Hoàng Thị Thanh Xuân. Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thạnh

Trao bảng tượng trưng, hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà và quà tặng cho bà Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thạnh

Mỗi hộ được UBND tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng mỗi hộ 1 nệm, 1 mền và 2 gối, trị giá khoảng 1 triệu đồng/hộ; Đoàn Thanh niên xã huy động lực lượng đoàn viên hỗ trợ khoảng 90 ngày công, tham gia vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho các hộ dân.

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 2 hộ nói trên, mỗi hộ 20 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.