Gia Lai: Hơn 300 học sinh tham gia chương trình “Học làm người có ích”

(GLO)- Ngày 13-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức chương trình “Học làm người có ích” và rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Đông đảo học sinh hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, hơn 300 học sinh được tham gia các nội dung giáo dục về kỹ năng sống như: tinh thần trách nhiệm, trung thực, biết yêu thương và sẻ chia; kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, làm việc nhóm, tự phục vụ bản thân; phòng tránh một số tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.

Hoạt động giao lưu tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, trò chơi trải nghiệm, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu. Qua đó, hình thành thói quen sống tích cực và biết làm những việc tốt trong học tập, sinh hoạt hằng ngày; góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho thiếu nhi.