Gia Lai có 4 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”

MINH NHẬT
(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa công bố danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2025 - 2026.

Đối với giải tập thể, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 30 giải khuyến khích cho các đơn vị. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 tập thể đạt giải khuyến khích là Trường Tiểu học Hoài Phú (phường Hoài Nhơn Tây) và Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc).

Liên đội Trường Tiểu học Hoài Phú tham gia cuộc thi với video clip giới thiệu về một hoạt động giáo dục truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Ở giải cá nhân, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 40 giải khuyến khích cho các cá nhân (chia đều cho phần thi viết, thi vẽ). Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân đạt giải khuyến khích ở phần thi vẽ, gồm: Dương Kim Thiên An (lớp 2/4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku); Nguyễn Kim Xuyến (lớp 9A8, Trường THCS Hoài Hương, phường Hoài Nhơn Đông).

Được biết, cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” được Hội đồng Đội Trung ương tổ chức từ tháng 1 đến tháng 4-2026. Cuộc thi tập trung tìm hiểu về sự quan tâm sâu sắc, toàn diện mà Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; Liên hệ thực tiễn học tập và làm theo “5 điều Bác Hồ dạy” trong các nhà trường và thiếu nhi cả nước.

Ở phần thi tập thể, với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Tự hào là thiếu nhi Việt Nam”, các Liên đội quay video clip giới thiệu về một hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa của đơn vị mình rồi gửi về cho Ban tổ chức.

Ở phần thi cá nhân, cuộc thi được triển khai với 2 hình thức: thi viết, thi vẽ. Trong phần thi viết, thí sinh trả lời câu hỏi theo đề thi do Ban tổ chức đưa ra, gồm phần thi trắc nghiệm và tự luận. Phần thi vẽ tranh có chủ đề “Những cháu ngoan Bác Hồ”.

Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 14-5 tại TP. Hà Nội.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

