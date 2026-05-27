Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

MINH NHẬT
(GLO)- Ngày 27-5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số và kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak.

Chương trình tập huấn được kết nối từ điểm cầu Trường Đại học Quy Nhơn đến các điểm cầu của Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak.

Quang cảnh chương trình tập huấn tại điểm cầu Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak; đại diện lãnh đạo của 20 cơ quan cấp tỉnh, đại diện 9 huyện và 1 thành phố thuộc tỉnh Champasak. Chương trình còn có sự tham gia của các cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Champasak.

Tại chương trình, ThS. Trần Hoàng Việt - Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn và anh Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã thông tin đến cán bộ Đoàn của tỉnh Champasak các nội dung thiết thực, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay như: Ứng dụng Canva trong công tác Đoàn, thiết kế poster, banner, infographic, slide tuyên truyền; kỹ năng cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng số; ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, xây dựng prompt, hỗ trợ thiết kế và tạo nội dung phục vụ công tác tuyên truyền; kỹ năng xây dựng video ngắn, chỉnh sửa video, âm thanh phục vụ công tác truyền thông; kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo, xây dựng và quản trị mô hình phát triển kinh tế thanh niên.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục cụ thể hóa chương trình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị đặc biệt giữa tuổi trẻ hai tỉnh Gia Lai - Champasak.

8 doanh nhân trẻ Gia Lai được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

(GLO)- Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đã họp và bình chọn các gương mặt doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có 8 doanh nhân vinh dự được xướng tên ở Top 10 và Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

