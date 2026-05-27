Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

(GLO)- Ngày 27-5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số và kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak.

Chương trình tập huấn được kết nối từ điểm cầu Trường Đại học Quy Nhơn đến các điểm cầu của Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak.

Quang cảnh chương trình tập huấn tại điểm cầu Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak; đại diện lãnh đạo của 20 cơ quan cấp tỉnh, đại diện 9 huyện và 1 thành phố thuộc tỉnh Champasak. Chương trình còn có sự tham gia của các cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Champasak.

Tại chương trình, ThS. Trần Hoàng Việt - Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn và anh Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã thông tin đến cán bộ Đoàn của tỉnh Champasak các nội dung thiết thực, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay như: Ứng dụng Canva trong công tác Đoàn, thiết kế poster, banner, infographic, slide tuyên truyền; kỹ năng cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng số; ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, xây dựng prompt, hỗ trợ thiết kế và tạo nội dung phục vụ công tác tuyên truyền; kỹ năng xây dựng video ngắn, chỉnh sửa video, âm thanh phục vụ công tác truyền thông; kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo, xây dựng và quản trị mô hình phát triển kinh tế thanh niên.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục cụ thể hóa chương trình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị đặc biệt giữa tuổi trẻ hai tỉnh Gia Lai - Champasak.

