Gia Lai có 2 Tổng phụ trách Đội nhận giải thưởng “Cánh én hồng”

(GLO)- Ngày 4-5, Hội đồng Đội Trung ương công bố danh sách 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân được vinh danh gồm: cô giáo Đặng Thị Thủy, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) và thầy giáo Bùi Thế Quyền, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam).



Cô Đặng Thị Thủy (bìa phải) triển khai hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh: M.N

Cô Đặng Thị Thủy (SN 1991) có 12 năm gắn bó với công tác Đội. Với tinh thần tâm huyết, tận tụy, cô đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Tiêu biểu là mô hình “Góc tuyên dương người tốt, việc tốt”; hành trình “Chiến binh xanh - Chung tay vì môi trường”; hành trình “Em với môi trường xanh”; mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”; chương trình “Tấm thiệp yêu thương - Tri ân trao gửi”…

Bên cạnh đó, các hoạt động sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Hành trình ký ức - Nối nhịp tự hào”, “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân”, về nguồn, kết nạp Đội tại các “địa chỉ đỏ” được tổ chức thường xuyên, góp phần giáo dục lý tưởng, bồi đắp lòng yêu nước cho thiếu nhi.

Với những đóng góp nổi bật, cô Thủy từng được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII - 2023; được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023...

Thầy Bùi Thế Quyền (bìa trái) luôn tận tâm với học trò. Ảnh: NVCC

Thầy Bùi Thế Quyền (SN 1988) cũng là Tổng phụ trách Đội năng động với 16 năm kinh nghiệm, luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao theo hướng sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thầy tích cực lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa, đồng thời không ngừng tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đạt những kết quả ấn tượng tại các cuộc thi, hội thi như: giải khuyến khích cuộc thi “Tiếng hát đội viên” cấp tỉnh; giải ba cuộc thi vẽ tranh do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức; giải nhất hội thi “Tiếng hát măng non” cấp thành phố (cũ)...

Thầy Quyền hiện là Huấn luyện viên Kim Đồng cấp 2 Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, 2022-2023; đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc năm 2024...

Năm 2026, Hội đồng xét chọn giải thưởng “Cánh én hồng” tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử đến từ 33 tỉnh, thành phố. Qua quá trình đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu để trao giải. Đây đều là những cá nhân có nhiều năm công tác, giàu kinh nghiệm và đạt thành tích nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương, nhằm ghi nhận và tôn vinh những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026 sẽ được tổ chức tại TP. Hà Nội vào giữa tháng 5-2026.

