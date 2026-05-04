Gia Lai có 2 Tổng phụ trách Đội nhận giải thưởng “Cánh én hồng”

PHAN LÀI
(GLO)- Ngày 4-5, Hội đồng Đội Trung ương công bố danh sách 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân được vinh danh gồm: cô giáo Đặng Thị Thủy, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) và thầy giáo Bùi Thế Quyền, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam).

Cô Đặng Thị Thủy (bìa phải) triển khai hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh: M.N

Cô Đặng Thị Thủy (SN 1991) có 12 năm gắn bó với công tác Đội. Với tinh thần tâm huyết, tận tụy, cô đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Tiêu biểu là mô hình “Góc tuyên dương người tốt, việc tốt”; hành trình “Chiến binh xanh - Chung tay vì môi trường”; hành trình “Em với môi trường xanh”; mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”; chương trình “Tấm thiệp yêu thương - Tri ân trao gửi”…

Bên cạnh đó, các hoạt động sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Hành trình ký ức - Nối nhịp tự hào”, “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân”, về nguồn, kết nạp Đội tại các “địa chỉ đỏ” được tổ chức thường xuyên, góp phần giáo dục lý tưởng, bồi đắp lòng yêu nước cho thiếu nhi.

Với những đóng góp nổi bật, cô Thủy từng được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII - 2023; được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023...

Thầy Bùi Thế Quyền (bìa trái) luôn tận tâm với học trò. Ảnh: NVCC

Thầy Bùi Thế Quyền (SN 1988) cũng là Tổng phụ trách Đội năng động với 16 năm kinh nghiệm, luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao theo hướng sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thầy tích cực lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa, đồng thời không ngừng tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đạt những kết quả ấn tượng tại các cuộc thi, hội thi như: giải khuyến khích cuộc thi “Tiếng hát đội viên” cấp tỉnh; giải ba cuộc thi vẽ tranh do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức; giải nhất hội thi “Tiếng hát măng non” cấp thành phố (cũ)...

Thầy Quyền hiện là Huấn luyện viên Kim Đồng cấp 2 Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, 2022-2023; đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc năm 2024...

Năm 2026, Hội đồng xét chọn giải thưởng “Cánh én hồng” tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử đến từ 33 tỉnh, thành phố. Qua quá trình đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu để trao giải. Đây đều là những cá nhân có nhiều năm công tác, giàu kinh nghiệm và đạt thành tích nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương, nhằm ghi nhận và tôn vinh những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026 sẽ được tổ chức tại TP. Hà Nội vào giữa tháng 5-2026.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

"Chiếc xe tri thức" khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất "Đường đến thành công - UTC2" tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: "Cháy" hết mình tại Ngày hội "Học sinh 3 tốt"

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

