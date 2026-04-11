Gia Lai: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 140 cán bộ Đoàn

(GLO)- Ngày 11-4, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2026.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: M.N

Tham gia lớp tập huấn có 140 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh và các cơ sở Đoàn trực thuộc.



Tại chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn được quán triệt các chuyên đề: kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên; một số nội dung liên quan đến công tác đoàn viên, hồ sơ đoàn vụ; ứng dụng công nghệ số trong công tác Đoàn.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: M.N

Chương trình tập huấn giúp đội ngũ cán bộ Đoàn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn trong thời gian tới.