Xã Ia Hiao đối thoại với thanh niên: Lấy chuyển đổi số làm “đòn bẩy” phát triển

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 9-4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn với chủ đề “Thanh niên Ia Hiao tiên phong thực hiện chuyển đổi số”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 60 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thanh niên trên địa bàn thời gian qua, làm rõ những kết quả đạt được cũng như các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Không khí đối thoại diễn ra thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm.

Đại diện thanh niên đã nêu 8 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các nội dung như: giải quyết việc làm tại chỗ; đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công; chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn; nhu cầu về sân chơi văn hóa, thể thao… Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo UBND xã và các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể, sát với thực tế.

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Ia Hiao là xã thuần nông, còn nhiều khó khăn. Vì vậy, thanh niên không trông chờ, ỷ lại mà cần chủ động tìm hướng đi phù hợp ngay trên chính quê hương. Từ thực tiễn sản xuất, cây trồng, vật nuôi sẵn có, mỗi đoàn viên, thanh niên cần hình thành ý tưởng, từng bước tạo ra sản phẩm có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập.

Trong bối cảnh hiện nay, thanh niên có thể tận dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số để quảng bá nông sản, giới thiệu sản phẩm địa phương, từng bước hình thành tư duy sản xuất gắn với thị trường. Những mô hình dù nhỏ nhưng nếu hiệu quả cần được duy trì và nhân rộng.

Bên cạnh đó, thanh niên cần mạnh dạn đề xuất các mô hình kinh tế phù hợp; đối với học sinh, sinh viên cần phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tiếp cận các mô hình STEM. Chuyển đổi số không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những việc cụ thể trong đời sống hằng ngày, nếu triển khai tốt sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao cam kết đồng hành, hỗ trợ thanh niên về thông tin, kết nối và các điều kiện cần thiết để hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình phát triển.

Hội nghị đối thoại thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thanh niên; đồng thời gợi mở nhiều định hướng, giải pháp để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số tại địa phương trong thời gian tới.

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội "Học sinh 3 tốt" năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề "Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến", thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

(GLO)- Chương trình "Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương" không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

null