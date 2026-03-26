Ông Phạm Văn Phương tái cử chức Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao

(GLO)- Chiều 26-3, kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của địa phương. Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp.

Ông Phạm Văn Phương (đứng giữa) tái cử Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Vũ Chi

Dự kỳ họp có Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Đảng bộ xã; đại diện Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã cùng 22/22 đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; 2 Trưởng ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh chủ chốt của xã. Ảnh: Vũ Chi

Kết quả, ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa IV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa V. Ông Nguyễn Ngọc Chất - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa IV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031.

2 ban của HĐND xã cũng được kiện toàn. Ông Lê Đình Hinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND xã khóa V; bà Ksor H’Mloan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND xã khóa V.

Ở khối chính quyền, bà Võ Hoàng Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông, bà: Ngô Văn Hiếu và Ngô Thị Thanh Diệp tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Võ Hoàng Lan (đứng giữa) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Vũ Chi

Kỳ họp cũng đã bầu 4 Ủy viên UBND xã khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua các Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách xã năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh

Chính trị

(GLO)- Sáng 24-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I-2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Tận tâm dìu dắt tân binh

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

