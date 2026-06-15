Gia Lai triển khai bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm: Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri trong năm 2026 nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đối ngoại.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết cổ truyền Vương quốc Campuchia năm 2025 tại tỉnh Stung Treng (minh họa). Ảnh: Quang Tấn

Trong đó, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức khảo sát cơ hội đầu tư tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia; tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư; tổ chức phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; kết nối giao thương và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa Gia Lai với các tỉnh bạn.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh sẽ cử chuyên gia sang Campuchia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y; xây dựng mô hình thâm canh cây mì bền vững và quản lý dịch hại tổng hợp.

Trong lĩnh vực giáo dục, Gia Lai tiếp tục cấp 60 suất học bổng cho sinh viên đến từ 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thanh niên, giao lưu nhân dân khu vực biên giới; tăng cường hợp tác y tế, đào tạo cán bộ và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế của Campuchia.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nội dung hợp tác; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-11-2026.