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Dâng hương tại địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Cheo Reo

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MINH CHÂU MINH CHÂU
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(GLO)- Sáng 8-8, lãnh đạo các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện Cheo Reo tại buôn Đất Bằng (xã Phú Túc).

Hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Cheo Reo (10/8/1947 – 10/8/2026).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Ảnh: Minh Châu

Các đại biểu thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương. Sau nghi lễ, các đại biểu tham quan khu lưu niệm, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật lịch sử được lưu giữ tại đây.

Cách đây 79 năm, ngày 10-8-1947, tại buôn Ma Hinh (nay là buôn Đất Bằng, xã Phú Túc), Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cheo Reo được thành lập với 3 đảng viên gồm Ksor Ní - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai-Kon Tum; Rơchơm Thép và Rơchơm But; đồng chí Ksor Ní được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ.

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Các đại biểu tìm hiểu tư liệu, hiện vật lịch sử được lưu giữ tại Khu lưu niệm. Ảnh: Minh Châu

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng ở địa phương. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ tập trung xây dựng cơ sở chính trị, phát triển lực lượng cách mạng, vận động, tập hợp quần chúng tham gia phong trào đấu tranh.

Từ hạt giống đỏ đầu tiên, phong trào cách mạng từng bước lan tỏa đến các buôn làng, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Địa điểm thành Chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Cheo Reo là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: Minh Châu

Địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Cheo Reo đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Những tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại Khu lưu niệm góp phần giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về chặng đường đấu tranh gian khổ, vẻ vang của các thế hệ đi trước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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