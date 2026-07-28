Công đoàn phường Diên Hồng thành lập 4 công đoàn cơ sở mới

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026) và hưởng ứng "Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS".

Tại hội nghị, Công đoàn phường Diên Hồng đã công bố các quyết định công nhận đoàn viên công đoàn và thành lập 4 CĐCS tại Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Gia Lai, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp SeSan Gia Lai, Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai và Công ty Cổ phần Thanh Long Tây Nguyên.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của 4 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: M.C

Với việc thành lập thêm 4 CĐCS trong đợt này, Công đoàn phường Diên Hồng đã hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2026. Tính từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã thành lập mới 12 CĐCS, đạt 109% chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao; đồng thời kết nạp 559 đoàn viên, đạt 123% chỉ tiêu.

Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: M.C

Trao giải tập thể cho các công đoàn cơ sở đạt thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: M.C

Dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp" của phường Diên Hồng đã trao 22 giải cá nhân (gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích) và 3 giải tập thể cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về CĐCS Trường Cao đẳng Gia Lai; giải nhì thuộc về CĐCS Ban Quản lý Trung tâm thương mại; giải ba thuộc về CĐCS Công ty TNHH Gia Tường.