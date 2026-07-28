Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Công đoàn phường Diên Hồng thành lập 4 công đoàn cơ sở mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ

(GLO)- Sáng 28-7, Công đoàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 4 công đoàn cơ sở (CĐCS) và tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp".

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026) và hưởng ứng "Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS".

Tại hội nghị, Công đoàn phường Diên Hồng đã công bố các quyết định công nhận đoàn viên công đoàn và thành lập 4 CĐCS tại Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Gia Lai, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp SeSan Gia Lai, Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai và Công ty Cổ phần Thanh Long Tây Nguyên.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của 4 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

trao-quyet-dinh-thanh-lap-cong-doan-co-so-va-tang-hoa-chuc-mung-ban-chap-hanh-cac-cong-doan-co-so-nhiem-ky-2026-2030.jpg
Trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: M.C

Với việc thành lập thêm 4 CĐCS trong đợt này, Công đoàn phường Diên Hồng đã hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2026. Tính từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã thành lập mới 12 CĐCS, đạt 109% chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao; đồng thời kết nạp 559 đoàn viên, đạt 123% chỉ tiêu.

trao-giai-cho-cac-ca-nhan-dat-thanh-tich-cao-tai-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-nghi-quyet-dai-hoi-dang-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-dai-hoi-cong-doan-cac-cap.jpg
Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: M.C
trao-giai-tap-the-cho-cac-cong-doan-co-so-dat-thanh-tich-cao-tai-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-nghi-quyet-dai-hoi-dang-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-dai-hoi-cong-doan-cac-cap.jpg
Trao giải tập thể cho các công đoàn cơ sở đạt thành tích cao tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: M.C

Dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp" của phường Diên Hồng đã trao 22 giải cá nhân (gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích) và 3 giải tập thể cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về CĐCS Trường Cao đẳng Gia Lai; giải nhì thuộc về CĐCS Ban Quản lý Trung tâm thương mại; giải ba thuộc về CĐCS Công ty TNHH Gia Tường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24-7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà các bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã Nhơn Châu.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Tin tức

(GLO)- Ngày 22-7, tại di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (23/7/1931 - 23/7/2026).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Tin tức

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

Tin tức

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Tin tức

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

null