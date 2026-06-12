Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; công bố quyết định kết nạp 20 đoàn viên và chính thức tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất bông gòn Bình Định.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất bông gòn Bình Định nhiệm kỳ 2026-2030 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Hằng

Phát biểu tại đại hội, ông Đoàn Thanh Bình-Chủ tịch Công đoàn xã Tuy Phước - cho biết: Việc thành lập tổ chức Công đoàn tại Công ty TNHH Sản xuất bông gòn Bình Định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với tỷ lệ nhất trí 100%, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Đại hội thành lập CĐCS Công ty TNHH Sản xuất bông gòn Bình Định. Ảnh: Nguyễn Hằng

Dịp này, Công ty TNHH Sản xuất bông gòn Bình Định đã trao 20 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các đoàn viên Công đoàn.