Hội LHPN tỉnh Gia Lai chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

(GLO)- Sáng 10-8, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; góp ý các dự thảo Tờ trình điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030); Chương trình hành động và Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I; Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2026-2030.

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao năng lực số và xây dựng cộng đồng.

100% Hội cấp xã hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với tinh thần “Mỗi cơ sở, một hành động ý nghĩa”. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.540 buổi tuyên truyền về nghị quyết và công tác bầu cử, thu hút hơn 448.400 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.H

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Dịp Tết Bính Ngọ, 93/135 cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức các chương trình “Tết ấm tình thân”, “Gian hàng 0 đồng” và trao hơn 6.500 suất quà với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội đã trao 183 suất sinh kế cho phụ nữ nghèo (trị giá hơn 404 triệu đồng); phối hợp giới thiệu 1.256 hội viên tham gia 81 lớp dạy nghề; giải quyết việc làm cho 1.550 phụ nữ; đồng thời, quản lý nguồn vốn tín dụng hơn 7.563 tỷ đồng hỗ trợ hội viên đầu tư sản xuất kinh doanh.

Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng qua là phong trào “Bình dân học vụ số”. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ năng số, phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng cho hơn 1.000 phụ nữ; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt VNeID cho hơn 50.600 lượt người; ra mắt 29 mô hình chuyển đổi số (917 thành viên); thu hút hơn 617.000 lượt dự thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 6 từ trái sang) trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.H

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện 135 công trình, phần việc; trồng mới hơn 21.200 cây xanh, cây hoa; vận động gần 33.000 hộ gia đình tham gia vệ sinh môi trường. Trong 6 tháng, toàn tỉnh phát triển thêm 5.618 hội viên và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.074 cán bộ Hội các cấp...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào truyền thống quê hương, khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và huy động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.