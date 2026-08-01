Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2026), đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai do đồng chí Đặng Huy Cường, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Đặng Huy Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống của ngành. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời, sâu sát đối với hoạt động báo chí của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đặng Huy Cường, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (phải) tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Bội Ngọc

Đồng chí khẳng định, thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh toàn diện, kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa hình ảnh Gia Lai phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Phong cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai dành cho Ban nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt được trong thời gian qua. Sau khi hợp nhất, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục có chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai chủ động, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phản ánh sinh động các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Những kết quả đó được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo khán giả, thính giả, độc giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các phòng chuyên môn đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Bội Ngọc

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong mong muốn thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong công tác định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng. Đồng thời, tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.