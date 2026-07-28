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Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

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MAI LÂM

(GLO)- Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Theo kế hoạch do UBND tỉnh Gia Lai ban hành, Chiến dịch tập trung rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu y tế theo các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ.

Từ đó, tỉnh tập trung khắc phục tình trạng dữ liệu thiếu thông tin, sai định dạng, sai mã địa bàn, sai thông tin định danh, trùng lặp hoặc chậm cập nhật; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin có liên quan.

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Khám, chữa bệnh là 1 trong 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa. Ảnh: T.K

Chiến dịch được triển khai đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm: trợ giúp xã hội; đối tượng trợ giúp xã hội; y tế dự phòng, HIV/AIDS; môi trường cơ sở y tế; người khuyết tật; người làm công tác xã hội; quản lý trẻ em; an toàn thực phẩm; khám bệnh, chữa bệnh; nhân lực y tế; Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản.

Đối tượng tham gia gồm Sở Y tế, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, UBND các xã, phường, Công an cấp xã, các đơn vị phát sinh dữ liệu và doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu y tế.

Theo kế hoạch, lộ trình làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế gồm 6 giai đoạn: kiện toàn tổ chức, kiểm kê và đánh giá chất lượng dữ liệu, xử lý kỹ thuật tập trung, rà soát thực địa, kiểm tra, nghiệm thu và duy trì dữ liệu sau chiến dịch.
Sau khi hoàn thành làm sạch, dữ liệu phải đáp ứng các tiêu chí chất lượng theo quy định của Bộ Y tế.

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