Gia Lai: 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã năm 2026 và tiếp nhận 60 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã.

Thực hiện kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí, phân công công tác, xếp ngạch, bậc lương và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức tại các phòng chuyên môn và tương đương thuộc địa phương mình quản lý theo quy định.

Sở Nội vụ thực hiện thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã năm 2026 và hướng dẫn UBND các xã, phường xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.