Xã Ân Hảo đưa vào vận hành mô hình “Cà phê dịch vụ công”

Mô hình “Cà phê dịch vụ công” được thực hiện tại không gian của quán cà phê Mộc (thôn Mỹ Thành, xã Ân Hảo) vào sáng thứ 7 hằng tuần.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC

Trong buổi sáng đầu tiên triển khai mô hình, có khoảng 30 người dân đến để được Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động của UBND xã Ân Hảo hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, phổ biến là nhóm thủ tục chứng thực (chủ yếu là chứng thực bản sao điện tử), nhóm thủ tục hộ tịch (đăng ký khai sinh - khai tử, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân), nhóm thủ tục về đất đai, xây dựng.

Với mô hình “Cà phê dịch vụ công”, UBND xã Ân Hảo đặt ra chỉ tiêu trong năm 2026 sẽ hỗ trợ nộp thành công ít nhất 300 hồ sơ trực tuyến (toàn trình và một phần) ngay tại quán cà phê. Về định danh, 100% công dân nếu chưa có tài khoản định danh điện tử (VNeID) sẽ được hỗ trợ kích hoạt mức 1, mức 2. Về mức độ hài lòng, tỷ lệ người dân đánh giá “hài lòng” hoặc “rất hài lòng” đạt trên 95%.

Lãnh đạo xã Ân Hảo trao giấy chứng nhận kết hôn cho người dân tại mô hình. Ảnh: ĐVCC

Theo Chủ tịch UBND xã Võ Duy Tín, “Cà phê dịch vụ công” là không gian thân thiện, gần gũi, nơi người dân được cán bộ, công chức và lực lượng hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các TTHC, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như giải đáp các vướng mắc liên quan đến TTHC. Đây là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của xã Ân Hảo.